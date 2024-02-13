Sosyal yardımlarda yapay zekâ dönemi! İstismarların önlenmesi hedefleniyor

Türkiye’de dezavantajlı toplum kesimlerine yapılan sosyal yardımlar için yapay zekâdan yararlanılacak.

HABER MERKEZİ / ANKARA - Hükûmetin önümüzdeki sürece ilişkin yaptığı hazırlıklar kapsamında, ihtiyaç sahiplerinin talep odaklı değil, arz odaklı belirlenmesini sağlamak amacıyla saha çalışmaları, coğrafi bilgi sistemleri ve yapay zekâ uygulamalarını kullanılacak. Bu proje ile yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve istismarların önüne geçilmesi hedefleniyor.

AK Parti’nin mahallî seçim beyannamesinde de yer alan ‘Duyarlı ve Kapsayıcı Sosyal Belediyecilik’ hedefi doğrultusunda, her şehrin sosyoekonomik durumunun mahalle mahalle tespit edilerek, mahallî hizmetlerin yapay zekâ destekli sosyal doku haritalarına göre verilmesi amaçlanıyor.

İLK UYGULAMA KONYA'DA

Bu projenin ilk uygulaması Konya’da yapıldı ve büyük başarı elde edildi. Özellikle sosyal belediyecilik açısından önemli olan bu proje ile şehirde yaşayanların ihtiyaç durumları, gelir dağılımları, hanedeki engelli ve hasta sayıları ile ekonomik desteğe ihtiyaçları olup olmadığı tespit edilerek, sosyal yardımların planlaması yapılıyor. Öte yandan sosyal market uygulamaları da yeni nesil ihtiyaçları gözetecek şekilde güncellenecek ve vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde hâle getirilecek.