Soylu'nun çalışma odasının duvarında asılı... İşte o üniforma ve telsizin hikayesi

AK Parti İstanbul vekili Süleyman Soylu, çalışma odasının duvarında asılı duran asker üniformasının hikayesini anlattı. Üniformanın 15 Temmuz gecesi TRT'de derdest edilen FETÖ'cü yarbaydan alındığını belirten Soylu, "Darbeci FETÖ'cünün o üniformaya giymeye hakkı yoktu." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti.

AK Parti İstanbul milletvekili Süleyman Soylu, darbe girişimi gecesi yaşadıklarını anlattı.

15 Temmuz gecesi TRT’de derdest edilen FETÖ’cünün üniformasını aldıklarını ifade eden Soylu, “İlk günden itibaren darbeci FETÖ’cünün o üniformayı giymeye hakkı yoktu. Şimdi biz o üniformayı darbe teşebbüsü gecesinin bir hatırası olarak muhafaza ediyoruz.” dedi.

"O ÜNİFORMAYI GİYMEYE HAKLARI YOKTU"

Soylu, o anları Oda TV'ye şu yaşananları şu sözlerle anlattı:

"TRT'nin önüne indik. Orada bir kalabalık vardı. Kalabalık bize böyle bir tezahürat yaptılar. Ve biz o kalabalıkla birlikte oradan hep beraber yürüdük. Önümüzden birkaç el silah sesi geldi. Kimini sağa, kimini sola çekerek yukarı doğru yürüdük. Bizden önce bir grup vardı. Bizden bir dakika, iki dakika önce oraya çıkmışlardı. Biz de onların hemen peşi sıra oraya çıktık.

Ankara Emniyeti'nin önünde silah dağıtıldığı doğru. Ankara Emniyeti'nden silahlar dağıtıldı ve daha sonra toplandı. Çok az kayıp silah var, iki elin parmakları kadar. Silahların geri dönmemesi söz konusu değil. Şunu da söyleyeyim, o gece elimde bir silah yeteneği olsa ben o insanların hepsine silah verirdim. Ama böyle bir kabiliyetim yoktu. Çünkü Türkiye'yi darbeden kurtarmak için canını ortaya koymuş ve darbecilere karşı çıplak elleriyle mücadele eden insanlardı. Devlet adına, millet adına bir namusu savunuyorlardı.

Oraya girdiğimde orayı basan Yarbay darbeci Yarbay'dı. Biz arkadaşlarımızla beraber hemen onun elbisesini üzerinden aldık. Ya teğmen olması lazım ya üst teğmen. Onunla böyle bir itiştik. Telsizine vurdum, telsiz düştü, telsiz kırıktır zaten ucundan. Yarbayın elbisesini sıyırdık, telsiz de, bir erin kimliği vardı, o da yere yatırılmıştı. Yarbayın elbisesini aldık, birisi yanımda dedi ki "Bu elbiseyi bana verir misiniz?" Verdik. O anda elbise falan düşünmüyordum. "Bu senin olsun," dedi. Telsiz ve o kimlik bizim korumalarda kalmış, onlarda duruyor.

Sonra 3-4 yıl sonra, 5 yıl sonra, Kızılay Meydanı'nda 15 Temmuz gecesinde bir etkinlikte konuşma yapıyordum. Yanıma birisi geldi, dedi ki "Bana randevu verirseniz bu elbise sizin hakkınız. Siz o gece elbiseyi bana verdiniz. Bunu size getirmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Getirdi bakanlığa, biz de onu ütüledik, güzel bir şekilde sakladık. TRT'yi basan darbeci Yarbay'ın hayatı boyunca giymeyi hak etmediği şerefli Türk Silahlı Kuvvetleri üniformasıdır."