Suçlular için son durak Türkiye: 74 günde 108 iade

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi’nin organize suç örgütleri ve firari şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü yoğun uluslararası diplomasi trafiği meyvelerini veriyor. 1 Eylül - 13 Kasım tarihleri arasındaki 74 günlük süreçte, 4 ülkeden iade ve sınır dışı yoluyla toplam 108 suçlu Türkiye'ye teslim edildi.

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İçişleri Bakanlığı, sınır aşan suçlarla mücadele ve yurt dışına kaçan firarilerin yakalanarak adalete teslim edilmesi amacıyla uluslararası iş birliğini en üst seviyeye çıkardı. İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi’nin 1 Eylül ile 13 Kasım tarihleri arasında Gürcistan, Kazakistan, Yunanistan ve Bulgaristan makamlarıyla yürüttüğü kritik temaslar neticesinde 52'si iade, 56'sı sınır dışı olmak üzere toplam 108 aranan şahıs Türkiye’ye getirildi.

GÜRCİSTAN LİSTE BAŞI

Çiftçi'nin yürüttüğü görüşmeler ve kolluk birimleri arasındaki koordinasyonun artırılmasıyla 74 günlük sürede Türkiye’ye getirilen suçluların ülkelere göre dağılımı şöyle gerçekleşti:

Gürcistan: 37'si iade, 55'i sınır dışı yoluyla olmak üzere toplam 92 kişi,

Yunanistan: İade süreci tamamlanan 12 kişi,

Bulgaristan: İadesi sağlanan 3 kişi,

Kazakistan: Sınır dışı edilen 1 kişi.

116 suçtan aranması bulunan ve kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan yeni nesil organize suç örgütü lideri Sercan Sayal, 12 Kasım'da Yunanistan'da tarafından iade edilmişti.

'TÜRKPOL' ÖNERİSİ

Bakan Çiftçi, suçluların iade süreçlerini hızlandırmak amacıyla son iki ayda diplomasi trafiğine hız verdi.

1 Eylül'de Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yeni nesil organize suç örgütleriyle mücadele ve operasyonel iş birliğini masaya yatıran Çiftçi, 28 Ekim'de mevkidaşı Sulkhan Tamazaşvili ile yaptığı görüşme sonrası bu ziyaretin ardından iade ve sınır dışı süreçlerinin ciddi oranda hız kazandığını duyurdu.

10 Eylül'de Astana'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları 3. Toplantısı'nda Çiftçi, Interpol ve Europol benzeri "TÜRKPOL" teşkilatının kurulmasını önerdi. 12 Eylül'de Kazakistan İçişleri Bakanı Yerzhan Sadenov ile Türkistan şehrinde görüşen Çiftçi, iki ülke arasında Geri Kabul Anlaşması'na imza attı.

8 Ekim'de ise Atina'da Yunan bakanlarla bir araya gelerek terör ve organize suçlarla mücadele ile iade süreçlerini görüşen Çiftçi; 20 Ekim'de de Brüksel'de düzenlenen toplantıda Emniyet Genel Müdürlüğü ile Belçika Federal Polisi arasında 2027-2028 dönemini kapsayan Ortak Eylem Planı'nın imzalanmasını sağladı.

HEDEF 1000 FİRARİ

Suçlulara dünyanın hiçbir yerinde nefes aldırmayacaklarının mesajını veren Bakan Mustafa Çiftçi, 12 Kasım'da İstanbul'da katıldığı etkinlikte yıl başından bu yana elde edilen bilançoyu da paylaşmıştı.

Buna göre yıl başından itibaren 45 farklı ülkeden, 189’u suç örgütü elebaşı veya üyesi olmak üzere toplam 805 firari Türkiye'ye getirildi. Bakanlık, yıl sonuna kadar bu sayıyı 1000'e ulaştırmayı hedefliyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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