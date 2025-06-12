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40 dakika boyunca müdahale etti! Sulama havuza düşen bebeğin kalbi durdu, eski belediye başkanı kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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40 dakika boyunca müdahale etti! Sulama havuza düşen bebeğin kalbi durdu, eski belediye başkanı kurtardı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde sulama havuzuna düşüp boğulma tehlikesi geçiren bebek, uzun süren kalp masajıyla hayata döndü. Muhammed adlı bebeği eski Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı kurtardı.

Olay, Boğazlıyan ilçesine bağlı Uzunlu Kasabasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre tarım işçisi olarak Uzunlu Kasabasına gelen ailenin çadır kurduğu esnada, 1.5 yaşındaki oğulları Muhammed Birtürk sulama havuzuna düştü.

Boğulma tehlikesi geçiren Muhammed'e ilk müdahale eski Uzunlu Belediye Başkanı olan Okan Yaşar Elbaşı tarafından yapıldı.

Sulama havuza düşen bebeğin kalbi durdu, eski belediye başkanı kurtardı - 1. Resim

Aynı zamanda sağlık memuru olan Elbaşı, ambulans gelinceye kadar Muhammed bebeğe kalp masajı ve suni solunum yaparak hayatta kalmasına vesile oldu.

Sulama havuza düşen bebeğin kalbi durdu, eski belediye başkanı kurtardı - 2. Resim

"GELDİKLERİNDE ÇOCUK ÖLÜM TEHLİKESİ ALTINDAYDI"

Müdahale anlarını anlatan Elbaşı "Çarşıda otururken aile geldi. Geldiklerinde çocuk ölüm tehlikesi altındaydı. Hemen müdahale ettim. Solunum yolunu açmaya çalıştım. Kalp masajı yaptım. Ambulans gelene kadar yaklaşık 40 dakika suni solunum yaptım. Ambulans gelince 112 ekiplerine teslim ettim. Şu an Muhammed bebek kurtuldu çok şükür. Bunun sevincini yaşıyoruz. Kayseri çocuk yoğun bakıma sevk edildi. Umarım daha iyi olur. Ailenin, çocuklarını sıhhatle kucaklarına almalarını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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