Sultanahmet'te Ferrari marka polis aracı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu

28 Aralık 2023 15:47 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 16:24

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin son dönemde organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirilen 23 lüks otomobile el konuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uyuşturucu" suçu kapsamında olduğu için el konulan araçların İstanbul Emniyeti'ne tahsis ettirilmesini ilgili makamlardan talep etti.

Daha önce operasyonlarda ele geçirilen araçlar otoparklarda uzun süre kalıyordu veya çürümeye terk ediliyordu. Bu kez mahkeme tarafından araçların emniyetin hizmetine geçirilmesine karar verildi.

Araçlar önceki gün İstanbul’un başta simge mekanlar olmak üzere çeşitli noktalarında önce sergilendi ardından göreve başladı.

FERRARİ MARKA POLİS ARACINA YOĞUN İLGİ

O araçlar arasında bulunan Ferrari marka araç, Sultanhamet'e getirilip sergilendi. Araç meydana özel çekici ile getirildi. Araç, yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gördü.

Araçların çoğunluğu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin operasyonla çökerttiği Comanchero Çetesi'ne aitti.

Lüks araçların arasında Ferrari 488 GTB, Bentley Continental GT, Land Rover, Porsche Taycan ve Audi, Volvo, Mercedes ve BMW'nin son modelleri yer alıyor.

BENTLEY CONTİNENTAL GT

2020 sonrası olan versiyonun ikinci el piyasa değeri yaklaşık 30 milyon TL civarında. 2023 modelde ise fiyat 40 milyonun üzerine çıkıyor.

FERRARİ 488 GTB

2015 yılında tanıtılan Ferrari 488 GTB, 3.9 litrelik V8 motora sahip. Model 0'dan 100'e hızlanmasını 3 saniyede tamamlıyor. İkinci elde piyasa değeri 2016-2018 arası modellerde ortalama 30 milyon TL.

AUDİ RS6 QUATTRO

Emniyete tahsis edilen araçlar arasında Audi'nin RS6 Quattro modeli de yer alıyor. 2015-16 model olan görseldeki aracın ikinci el piyasa değeri 6-7 milyon TL arasında değişiyor.

PORSCHE TAYCAN TURBO

Ele geçirilen araçların rasında tek elektrikli model Porsche Taycan. Taycan'ın ikinci elde piyasa değeri 6 ila 8 milyon TL arasında değişiyor.

Ortalama 500 km menzil sunan Taycan Turbo 0'dan 100'e 3.2 saniyede çıkıyor.

MERCEDES-BENZ GLS 63

23 araç arasında Mercedes-Benz'in farklı modelleri de bulunuyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise GLS 63 SUV. Modelin ikinci el değeri yaklaşık 12 milyon TL.

VOLKSWAGEN GOLF R

23 araç arasında Mercedes-Benz'in farklı modelleri ile Peugeot, BMW, Volvo XC90, Skoda gibi markalar yer alıyor. Bu araçların fiyatları ise 1.5 milyon ila 4 milyon TL arasında değişiyor.