Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Sultangazi'de bir mahalle maden sahasının ortasında kaldı: Evlerin altını kazıyorlar

Sultangazi'de bir mahalle maden sahasının ortasında kaldı: Evlerin altını kazıyorlar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sultangazi, Madencilik, Tehdit, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sultangazi'deki mahalle maden sahasının ortasında kaldı. Mahalleli ocağın giderek genişlediğini söyleyip maden saha sahibinin parayı tehdit yoluyla kabul ettirmeye çalıştığını, reddedenlerin evlerinin altının kazındığını öne sürdü. Uçurumun kenarında yaşayan vatandaşlar, İBB yetkililerin yaşananlara seyirci kaldığını söyledi. Öte yandan evlerin dibinde patlatılan dinamitler ise saniye saniye görüntülendi. 

İstanbul Sultangazi'de meydana gelen olayda, çevrelerini saran maden sahasının ortasına kalan mahalle, uçurumun kenarında yaşam mücadelesi veriyor.Evlerinin yıkılmasından korkan mahalleli sorunlarının çözülmesini istedi.

Maden sahasının sahibi olan şirketin teklif ettiği parayı tehdit yolu kendilerine kabul ettirmeye çalıştıklarını öne süren vatandaşlar, teklifi reddedenlerin evlerinin altının kazındığını ve yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya bırakıldığını öne sürdü.

MAHALLELİ HASTA OLDU

Birçok ev sahibinin can güvenlikleri olmadığı için evlerinden çıkmak zorunda kaldığı iddia edildi. Mahallede yaşayan birçok aile nefes darlığı ve astım hastası olduğunu belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin olaya seyirci kaldığını öne süren mahalleli, belediyenin hiçbir şekilde yardım etmediklerini hatta evleri zorla sattırmaya çalıştıklarını iddia etti.

Sultangazi'de bir mahalle maden sahasının ortasında kaldı: Evlerin altını kazıyorlar - 1. Resim

EVLERİN DİBİNDE DİNAMİT PATLATTILAR

Maden sahasının evlerin hemen dibinde dinamitle patlatma yaparak alanı büyütmeye çalıştığı görüldü. Havadan çekilen görüntülerde evlerin hemen yakınında dinamitle patlatma anı saniye saniye kaydedildi.

Patlamanın etkisiyle evlerinin sarsıldığını ifade eden vatandaşlar çocuklarının çok korktuğunu söyledi. Dinamitle patlatma sonucu ortaya çıkan toz bulutunun Sultangazi'ye yayıldığı anlar ise havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

"UÇURUMLARI AŞARAK EVİMİZE GELİYORUZ"

Toz nedeniyle ailesinden bir çok kişinin astım olduğunu iddia eden Kadir Aydın, “25 yıldır burada yaşıyorum. Bu zamana kadar hep toz içerisinde yaşadık. Ailemizden 4-5 kişi astım hastası. Sadece bizim ailede değil çevrede yaşayan birçok ailede astım hastalığı var. Biz sürekli nefes darlığı gibi sorunlar yaşıyoruz. Yine bu toza alıştık yaşıyoruz ama bu yıl kapımıza kadar geldiler. Uçurumları aşarak evimize gelmeye çalışıyoruz. Zorla çıkartacağız diyorlar, şu anda gelip bizimle konuşmuyorlar. Tehdit ile çıkarmaya çalışıyorlar” dedi.

Sultangazi'de bir mahalle maden sahasının ortasında kaldı: Evlerin altını kazıyorlar - 2. Resim

"KOLUMUZDAN TUTUP EVİMİZİ YIKIYORLAR"

50 yıldır Cebeci Mahallesi'ndeki evinde yaşadığını ifade eden Yunus Aydın, “Bizi tehdit ediyorlar, bu yıla kadar böyle bir durum göremedik. Bu durumdan çok huzursuzuz, sürekli kaldıracağız diyorlar.

Sultangazi'de bir mahalle maden sahasının ortasında kaldı: Evlerin altını kazıyorlar - 3. Resim

Bizim kolumuzdan tutuyorlar, evimizi yıkıyorlar. Bizi vatandaşlıktan reddetsinler. Biz de çıkalım gidelim o zaman. Biz vatandaş değiliz herhalde, Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Rant peşindeler burada, bizim canımız umursamıyorlar” diye konuştu.

Sultangazi'de bir mahalle maden sahasının ortasında kaldı: Evlerin altını kazıyorlar - 4. Resim

12 HANE KALDI

Sultangazi'de 50 yıldır yaşadıklarını ifade eden Davut Aydın, “Dışarıdan birileri gelip İBB Başkanı ile buraları zoraki satın alıyorlar. 'Sana belirli bir para veriyoruz buradan çıkın gidin. Burası taş ocaklarına ait diyorlar' biz de direniyoruz. Alt kısımda bulunan evleri zorla aldılar. Evlerin diplerine kadar kazdılar, evi yıkılma tehlikesine düşen mecbur satmak zorunda kaldı.

Sultangazi'de bir mahalle maden sahasının ortasında kaldı: Evlerin altını kazıyorlar - 5. Resim

Ben ve ailem tehlike altında. Çocuklarım uçurumdan aşağı düşecek diye korkuyorum. Her gün toz toprak yutuyoruz. Bizi mağdur etmeyin diyoruz, bize bir daire verin gidelim dairemizde oturalım. Biz para bul istemiyoruz. Paraları kendilerine kalsın. Çocuklarımız tehlikede. Bir yandan, bakkala gidemiyoruz. Artık yürüyerek evimize inip çıkamıyoruz tehlikenin içerisindeyiz. Burada 12 hane kaldı. Benim evimin dibine kadar kazacaklar, evim uçuruma düşecek” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Başkanı Joe Biden: Elon Musk'ın başkanlık seçimlerini "satın almaya çalışmasından" bıktım"Ayşe tatile çıksın" parolasına ilham veren Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata ODTÜ Sosyal Bilimler Bölümü'nden mezun oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MASAK raporuyla ifşa oldu! Hayvanseverlerden topladıkları parayı, mama firmalarına göndermişler - GündemHayvanlar için topladıkları parayı bakın ne yapmışlarHastane diken üstünde! 74 personel aynı şikayetle acile koştu - GündemDiken üstündeler! 74 kişi aynı şikayetle acile koştuBitlis Alakır Köyü ve Muş Arı Köyü arasındaki toprak davası nedeniyle iki ilin yüzölçümü değişti - Gündemİki ilin sınırı ve yüzölçümü değişti100 TL'lik döner kuyruğu! Trabzonlular akın etti - GündemDuyan koştu... 100 TL'lik döner akını!Husumetlisi tarafından sokak ortasında vurulan genç hayatını kaybetti - GündemSokak ortasında kurşunların hedefi olan genç öldüTimur Cihantimur kabusu yaşıyor: Akıl sağlığı tehdit altında - GündemTimur Cihantimur kabusu yaşıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...