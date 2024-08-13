Suriye depremi sonrası gözler Hatay'da! Naci Görür'den açıklama

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Ağustos 2024 04:47 - Güncelleme: 13 Ağustos 2024 04:49 - Güncelleme:

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Suriye'de meydana gelen ve özellikle Hatay'da şiddetli şekilde hissedilen 5,2 büyüklüğündeki deprem gözlerin bölgeye çevrilmesine neden oldu. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür "endişe etmeyin" diyerek önemli açıklamada bulundu.