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Suriye depremi sonrası gözler Hatay'da! Naci Görür'den açıklama

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Suriye depremi sonrası gözler Hatay&#039;da! Naci Görür&#039;den açıklama

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Suriye'de meydana gelen ve özellikle Hatay'da şiddetli şekilde hissedilen 5,2 büyüklüğündeki deprem gözlerin bölgeye çevrilmesine neden oldu. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür "endişe etmeyin" diyerek önemli açıklamada bulundu.

Dün gece saat 23.56'da Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, başta Hatay olmak üzere Şanlıurfa, Adana, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'de de hissedildi, halk arasında paniğe neden oldu.

Yerin 19 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Türkiye'nin güneyini sallarken, deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

"AFETE VARABİLECEK BİR HAREKET BEKLEMİYORUZ"

Deprem uzmanı Naci Görür söz konusu paylaşımında, "Suriye'de peş peşe deprem. İlki öncü diğer 5,5'lik ana deprem. Depremler Hatay'daki Ölü Deniz Fayı'nın devamı üzerinde ve Hama yakınlarında. Suriye'deki Ölü Deniz Fayı'nın Türkiye'deki devamı Arap Levhası üzerindeki faylar hariç kırıldı" ifadelerini kullandı.

"Biz jeologlar buralarda deprem olabileceğini bekliyorduk" diyen Prof. Dr. Görür, "Ölü Deniz Fayı üzerinde Hatay civarında afete varabilecek bir hareket beklemiyoruz, endişe etmeyin, sevgiyle" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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