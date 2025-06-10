Suriye Hava Yolları 12 yıl sonra yeniden İstanbul'da!
Suriye'deki iç savaşın bitmesi ve Esad rejiminin yıkılması sonrası Suriye Hava Yolları, 12 yıllık aranın ardından Şam Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na ilk seferini yaptı.
Suriye Hava Yolları, 12 yıl aradan sonra Şam Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na ilk seferini yaptı.
Suriye Haber Ajansı'nın (SANA) haberine göre, Suriye Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, bugün Şam'dan havalanarak İstanbul'a hareket etti.
12 YIL SONRA İSTANBUL'A YENİDEN İNDİ
Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından durdurulan Şam-İstanbul seferleri, böylece 12 yıl aradan sonra yeniden başlamış oldu. Suriye Hava Yolları uçağı akşamüstü saatlerinde İstanbul Havalimanı'na ulaştı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Suriye Hava Yolları yakında Türkiye uçuşlarına başlayacak." ifadelerini kullanarak müjdeyi vermişti.