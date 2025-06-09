Türkiye'ye teşekkür mektubu gibi konuşma! 13 yıllık misafir Suriye'ye dönüyor

Suriye'de Esad rejiminin sona ermesiyle Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar ülkelerine dönmeye hazırlanıyor. 13 yıldır Türkiye'de yaşayan ve şerbetçilik yaparak geçimini sağlayan Hasan Masri, Suriye'deki evlerinin tamamlandığını belirterek, "Bayramdan sonra inşallah ülkeme döneceğim. Türkiye'ye, Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

Suriye'de 8 Aralık 2024'te gerçekleşen tarihi operasyon sonucunda Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana, terörle mücadele ve ekonomik anlamda toparlanma süreci yaşanıyor.

Suriye'de Esad rejiminin sona ermesiyle Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar ülkelerine dönmeye hazırlanıyor. Kilis'te yaşayan Hasan Masri ve 13 yaşındaki oğlu Muhammed Masri de bayramdan sonra Suriye'ye gitmek için son hazırlıklarını yapıyor.

"HEPSİNDEN ALLAH RAZI OLSUN"

13 yıldır Türkiye'de yaşayan ve şerbetçilik yaparak geçimini sağlayan Hasan Masri, Suriye'deki evlerinin tamamlandığını belirterek, "Bayramdan sonra inşallah ülkeme döneceğim. Türkiye'ye, Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

Oğlu Muhammed ise, "Türkiye'de çok güzel arkadaşlıklar kurdum. Suriye'deki Evimiz tamamlanmak üzere, bayramdan sonra döneceğiz. İnşallah Türk milletine teşekkür ederim" diye konuştu.