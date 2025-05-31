Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Suriye'de diploması hareketliliği! Ekonomik ittifak derinleşiyor

Suriye'de diploması hareketliliği! Ekonomik ittifak derinleşiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Suriye&#039;de diploması hareketliliği! Ekonomik ittifak derinleşiyor
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Suriye ve Suudi Arabistan, ekonomik işbirliğini derinleştirmek ve yaptırımların kaldırılması sürecini hızlandırmak için Şam'da üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi.

Suriye'de 8 Aralık'ta gerçekleşen tarihi operasyon sonucunda Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana, terörle mücadele ve ekonomik anlamda toparlanma süreci yaşanıyor.

Suriye'de diploması hareketliliği! Ekonomik ittifak derinleşiyor - 1. Resim

SUUDİ ARABİSTAN HEYETİ SURİYE'DE

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, resmi ziyaret kapsamında Şam'a gelen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bin Ferhan ve beraberindeki üst düzey ekonomik heyet, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve ortak çıkarlar doğrultusunda atılabilecek adımlar ele alındı.

Bin Ferhan, Cumhurbaşkanı Şara ile yaptığı görüşmenin ardından Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile Tişrin Sarayı'nda ortak basın açıklaması yaptı.

Şeybani, Suriye'nin ekonomik egemenlik ilkesine bağlı olduğunu vurgulayarak, Suudi Arabistan ile olan ilişkilerin ortak çıkarlara dayandığını belirtti.

Suriye'de diploması hareketliliği! Ekonomik ittifak derinleşiyor - 2. Resim

"SEÇİMİMİZ EKONOMİK EGEMENLİKTİR"

"Seçimimiz ekonomik egemenliktir ve Suudi Arabistan ile olan güçlü ortaklığımızın kaynağı karşılıklı çıkarlardır" diyen Şeybani, iki ülke arasında özellikle ekonomi ve enerji alanlarında kapsamlı görüşmeler yapıldığını kaydetti.

Şeybani ayrıca, "Kurtuluştan bu yana Suriye'ye verdiği destekten dolayı Suudi Arabistan'a en içten teşekkürlerimizi sunuyorum, özellikle yaptırımların kaldırılması konusundaki katkıları çok değerliydi." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin yeniden inşası sürecine de değinen Şeybani, bu sürecin dışarıdan dayatmalarla değil, bizzat Suriye halkı tarafından yürütüleceğini vurguladı.

"İkili işbirliğini güçlendirme fırsatlarını ele aldık ve bu kardeşlik bağlarını daha da ileriye taşımak istiyoruz." diyen Suudi Bakan Bin Ferhan da Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasının Suriye halkının yaşamına doğrudan katkı sağlayacağını söyledi.

Bin Ferhan, Suriye halkının üretkenliğine olan güvenini de dile getirerek, "Suriye'nin sahip olduğu birçok fırsat var. Suriye halkı, üretken ve ülkesini yeniden inşa etme gücüne sahip. Bu süreçte onların yanındayız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Rum lider ELAM ile gizli iş birliği yaptı: Terör örgütü EOKA’nın yeni versiyonu sahneye çıktı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kocaeli 102 gündür Bayram Algan'ı arıyor! - GündemKocaeli 102 gündür Bayram Algan'ı arıyor!Öğrencilerden Devlet Bahçeli'ye anlamlı hediye! Gören bir daha bakıyor - GündemÖğrencilerden Bahçeli'ye anlamlı hediye!1.2 milyon liralık rektör maaşı iddiasına YÖK'ten açıklama - Gündem1.2 milyon liralık rektör maaşı iddiasına YÖK'ten açıklamaKaçak trafo bağlantısı yapmaya çalışan şahıs akıma kapılıp can verdi - GündemKaçak trafo bağlantısı yapmaya çalışan şahıs akıma kapılıp can verdi13 yaşındaki çocuk kalbine yenik düştü - Gündem13 yaşındaki çocuk kalbine yenik düştüCumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye olacak - GündemErdoğan: En büyük eserimiz Terörsüz Türkiye
Sonraki Haber Yükleniyor...