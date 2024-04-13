Sürücüler dikkat, yasak başlıyor! İstanbul Valiliği duyurdu

İstanbul Valiliği, yaptığı duyuru ile büyük araçların İstanbul'a girişine 14 Nisan saat 05.00 ile 15 Nisan saat 05.00'e kadar izin verilmeyeceğini açıkladı.

İstanbul Valiliği yaptığı açıklama ile sürücüleri uyardı, büyük araçların şehre girişine yasak getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada yasağın geçerli olduğu saatler açıkladı.

BÜYÜK ARAÇLARA 15 NİSAN SABAHINA KADAR YASAK

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İçişleri Bakanlığı’nın Trafik Tedbirleri Genelgesi kapsamında, İstanbul’da tedarik süreçlerinin aksamaması için; yaş sebze, meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtlara ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde izin verilecek.

Büyük araçların 14 Nisan saat 05.00 ile 15 Nisan saat 05.00’e kadar İstanbul’a girişlerine izin verilmeyecek."