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Survivor All Star'da şaşırtan veda! 4 Nisan Perşembe günü mavi takımdan Poyraz elendi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Survivor All Star&#039;da şaşırtan veda! 4 Nisan Perşembe günü mavi takımdan Poyraz elendi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor yeni bölümde veda eden isim belli oldu. Survivor kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti, soruları hız kazandı. Kim gitti? 4 Nisan Survivor All Star haftanın elenen ismi haberimizde…

Survivor All Star yeni bölüm büyük heyecana sahne oldu. Düellonun olduğu gecede 4 erkek adaydan biri adaya veda etti. Peki, Eleme adayları Özgür, Sercan, Poyraz ve Hakan arasından kim gitti? Adaya veda eden yarışmacıyı öğrenmek isteyenler Survivor kim elendi, kim gitti? sorusunu internette araştırdı. 

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor All Star kim gitti, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Eleme potasında yer alan Özgür, Sercan, Poyraz ve Hakan arasında düello oynandı. Bir yarışmacı TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'a veda etti. 

4 eleme adayı Özgür, Sercan, Poyraz ve Hakan'dan biri bu hafta evine döndü. Survivor 2024 erkek elemesinin olduğu haftada düello 4 isimle gerçekleşti.

Survivor All Star'da şaşırtan veda! 4 Nisan Perşembe günü mavi takımdan Poyraz elendi - 1. Resim

SURVİVOR ALL STAR 4 NİSAN VEDA EDEN İSİM

Düelloda Özgür ve Hakan eşleşmesinde zaferle ayrılan 5-3'lük skorla Özgür  oldu.

Poyraz ve Sercan eşleşmesinde kazanan isim ise Sercan oldu. Sercan ezici bir farkla Poyraz'ı 5-0 mağlup etti.

Kaybeden ve aynı takımdan olan iki isim Poyraz ve Hakan karşı karşıya geldi.

Mücadelede 5-3'lük skor ile zafer sayısını alıp adada kalan isim Hakan olurken şampiyonluğa aday gösterilen Poyraz yarışmaya veda etti.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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