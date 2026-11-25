Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31’de 26 milyar doları aşan anlaşmalara imza atıldığını açıkladı. Müzakere sürecindeki metin krizine değinen Kurum “Biz bir kabile devleti değiliz. Ulusal menfaatlerimiz var, birilerinin dayatmasına boyun eğecek değiliz” dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31’de yaşanan metin krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin zirve başkanlığında ulusal menfaatlerini gözeterek hareket ettiğini vurgulayan Kurum “Biz bir kabile devleti değiliz. Bir duruşumuz var ve birilerinin dayatmasına bu anlamda boyun eğecek değiliz. Birilerine şirin gözükeceğiz diye adım atmayız. Birilerinin çıkarları için asıl iklim krizinin bedelini ödeyen ülkeleri görmezden gelemeyiz. Türkiye bu tavırla başkanlık yapmıştır. Tabii bizi eleştirenlerin böyle bir duruşu yok. Böyle bir duruştan haberi yok. Bakın dünya sistemi eleştiriyor, sistemin sonuç üretemediğini eleştiriyor, bizdeki muhalifler bizi eleştirmek için bu durumu fırsat biliyor” dedi.

Tarihî zirvede dev ekonomik hacim ve millî duruş: COP31’de 26 milyar dolarlık anlaşma

Türkiye’nin tarihindeki en büyük uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığını belirten Bakan Kurum, zirvenin ekonomik ve katılımcı boyutunu şu sözlerle aktardı: 196 ülkeyi, 1 milyon ziyaretçiyi, 102 lideri ve 300’ün üzerinde bakanı ağırladık. Çok şeffaf bir başkanlık yürüttük ve farklı alanlarda 26 milyar doları aşan anlaşmalar imzaladık. Fotoğraf çektirmek için bile yan yana gelemeyen ülkeleri yan yana getirerek görüşmelerini sağladık, uzlaşma noktasına gelmeleri için çalıştık. Bu süreç tüm dünyanın takdirini topladı. Burada bir grup bir kelimeye takıldı, belli menfaatlere dayalı beklentilerini dayattı.

Tarihî zirvede dev ekonomik hacim ve millî duruş: COP31’de 26 milyar dolarlık anlaşma

AB DAYATMACI DAVRANDI

Metin krizinin arkasında Avrupa Birliği’nin (AB) fosil yakıtlardan uzaklaşma konusunda tek bir ifadeye takılmasının bulunduğunu belirten Kurum, “AB, diğer ülkelerin ihtiyaçlarını görmeden, dinlemeden ve dikkate almadan belli kararların çıkması üzerine bir süreç yürüttü. Neticede burada 196 ülkenin hep birlikte karar alabildiği bir ortam var. Biz sadece belli bir kesimi dikkate alamayız. Millî menfaatlerimiz ve ülkemizin bir politikası var” diye konuştu.

Kurum, zirvede fosil yakıtlarla ilgili daha önce alınan kararın metne yansıtıldığını, ancak bunun bazı ülkeleri tatmin etmediğini kaydetti. Bir ülkenin itirazı nedeniyle uzlaşma sağlanamadığını belirten Kurum “Bu kadar ülkeyi aynı masanın etrafında toplayıp ortak karar çıkarmak kolay değil. Bugünkü siyasi konjonktürdeki sorunlar, bugünkü siyasi konjonktürdeki problemler ister istemez o masadaki kararlara doğrudan veya dolaylı etki yapıyor. İrade göstermesini sağlaması gereken her türlü işi, sorumluluğu yaptık” dedi.

Tarihî zirvede dev ekonomik hacim ve millî duruş: COP31’de 26 milyar dolarlık anlaşma

KİMSE BİZE MÜDAHALE EDEMEZ

COP Genel Sekreter Yardımcısı Simon Stiell ile yaşanan diyaloğa da değinen Kurum “Baştan beri birlikte çalışıyoruz, normalde kendisini de severim ama burada Türkiye’nin başkanlığı sürecinde bize kimse müdahale edemez. ‘Şu şöyle olsun’ diyemez. Biz kendi özgür irademizle kararımızı alırız, uygularız. Orada sürece bir müdahale girişimi de oldu kendisinin. Ben de yerine geçmesini söyledim” ifadelerini kullandı.

UZLAŞIYA DESTEK VERDİLER

Zirvede Arap ülkeleri, Paraguay, Venezuela ve Rusya’nın uzlaşma için olumlu irade ortaya koyduğunu aktaran Kurum, elektrifikasyonda yüzde 35 hedefi, uyum finansmanının 3 katına çıkarılması, karbon yakalama teknolojileri ve metan emisyonlarının azaltılması gibi başlıklarda önemli ilerleme sağlandığını söyledi. Kurum, “Bir fosil ifadesi yüzünden bunların hepsi maalesef kaybedildi. Kaybeden dünya, kaybeden insanlık. Yazık oldu” değerlendirmesinde bulundu.



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