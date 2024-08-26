Tarihte bir ilk! Eski Rum Bakan Türk soykırımını itiraf etti

Eski GKRY Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli, Rumların Türk çocuklarına uyguladığı katliam ve soykırımı itiraf etti. Bu kabullenişin tarihte bir ilk olduğu belirtildi.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Eski Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli, Rumların katlettiği Kıbrıs Türkü çocukların fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak Rum yönetimini katliamı gerçekleştirenlere karşı adım atmamakla suçladı.

Sosyal medya hesabından 1974 yılındaki Muratağa katliamında öldürülen ilkokul çocuklarının son fotoğrafını paylaşan Markulli, Kıbrıs Türklerinin EOKA-B tarafından öldürüldüğünü belirtti.

TRAJEDİNİN FOTOĞRAFI

Markulli “Tüm çocuklar, EOKA-B tarafından öldürüldü. Bu fotoğraf, yaşanan trajediyi bir kez daha ortaya koyuyor” ifadelerini kullandığı paylaşımda katliamın faillerinin bilinmesine rağmen Rum yönetiminin bu konuda hiçbir adım atmadığına dikkati çekti. Eski Dışişleri Bakanı Markulli “Bu iğrenç suçlardan dolayı kimse cezalandırılmadı” mesajıyla yetkililere tepkisini gösterdi.

SAVUNANLAR DA VAR

Markulli’nin hesabının altına yorum yapan bazı Rum kullanıcılar, katliamdan haberlerinin olmadığını savunurken bazıları da katliamın gerekçelerinin bulunduğunu ileri sürdü. Gelen tepkiler üzerine Markulli, fotoğrafı sosyal medya hesabının kapak fotoğrafı hâline getirdi.

İLK KABULLENME

Markulli’nin bu paylaşımının GKRY’de görev yapmış bir yetkili tarafından sivillere yönelik Muratağa’daki katliamı kabullenme anlamında ilk olma özelliği taşıdığı bildirildi. Eski Rum Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli, 8 yıl önce de Muratağa-Atlılar’da katliama uğrayan Kıbrıs Türklerinin toplu mezarlarının fotoğrafını paylaşmıştı.

Bazı Rumlar, Kıbrıs’ta 1963-1974 yıllarında Türklere yönelik sistematik saldırı ve katliamları sadece terör örgütü EOKA-B’nin yaptığını kabul ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) yetkililer ise Türklere yönelik katliamların bizzat Akritas ve Enosis planları çerçevesinde gerçekleştirildiğini, bu planların da Yunan ve Rum devlet yetkililerinin onayıyla uygulamaya konulduğunu vurguluyor.