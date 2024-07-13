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Tarla dönüşü feci kaza: Çiftçi Refik Yol hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tarla dönüşü feci kaza: Çiftçi Refik Yol hayatını kaybetti
Denizli, Trafik Kazası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli’de meydana gelen trafik kazasında, ana yoldan gelen otomobil, tali yoldan ana yola bağlanmak isteyen motosiklete çarptı. Çarpışmanın etlisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Refik Yol hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci olay, Denizli’nin Acıpayam ilçesi Apa Mahallesinde meydana geldi. 

YOLA SAVRULDU

Edinilen bilgiye göre tarlasından evine gitmek için tali yoldan ana yola bağlanmak isteyen Refik Yol’a Acıpayam-Burdur kara yolundan seyir eden M.Y kontrolündeki otomobil çarptı. Çarpışmanın etkiyle Refik Yol, yola savruldu. 

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Refik Yol’un hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü M.Y. göz altına alınırken Refik Yol’un cansız bedeni morga nakledildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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