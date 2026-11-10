TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan siyasi partilere süreç ziyareti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında bugün CHP ve Yeni Yol gruplarını, yarınsa DEM Parti ve AK Parti gruplarını ziyaret edecek.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulması planlanan İzleme ve Değerlendirme Kurulu için siyasi parti gruplarıyla görüşmelere başlıyor.

Kurtulmuş'un bugün saat 14.00’te CHP’yi, 15.00’te Yeni Yol Partisi’ni ziyaret edeceği belirtildi.

TRT Haber'in aktardığına göre Kurtulmuş'un yarın da DEM Parti ve AK Parti gruplarıyla, 12 Kasım’da ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi bekleniyor.

Görüşmelerde kurulun yapısı ve üye sayısına ilişkin konuların ele alınacağı bildiriliyor.

Komisyonun üye sayısı konusunda 15, 17 veya 20 üye gibi daha dar kapsamlı bir yapı gündemde.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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