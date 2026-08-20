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Tek göz odada 3 kişi yaşıyor! Felaketi yaşayan aileye müteahhitten utanmaz tuzak! Anlatırken gözyaşlarına boğuldu: 1,5 yılımız böyle geçti

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Tek göz odada 3 kişi yaşıyor! Felaketi yaşayan aileye müteahhitten utanmaz tuzak! Anlatırken gözyaşlarına boğuldu: 1,5 yılımız böyle geçti
Fotoğraf Başlığı Tek göz odada 3 kişi yaşıyor! Felaketi yaşayan aileye müteahhitten utanmaz tuzak! Anlatırken gözyaşlarına boğuldu: 1,5 yılımız böyle geçti

Kastamonu'da 1,5 yıl önce yanan evini yaptırmak için bir müteahhit ile anlaşan Sönmez ailesi, müteahhidin paralarını alıp evi yapmadığını söyledi. 500 bin TL ödeme yapan aile, konteynerde 3 kişi kalıyor. Gözyaşlarına boğulan Meliha Sönmez, “Tek göz odada, bu çekyatlarda 5 kişi yattık. “6 ay boyunca evimiz yapacak diye bekledik, yapmadı. Ondan sonra paramızı geri istedik ama vermedi. 1,5 yılımız böyle geçti” diyerek tepki gösterdi.

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Kastamonu'nun Daday ilçesi Bezirgan köyü Maden Mahallesi'nde yaşayan Sönmez ailesinin evinde, 9 Mayıs 2025 tarihinde yangın çıktı. Aile, komşularının yardımıyla pencereden atlayarak alevlerden kurtulurken, 62 yaşındaki Yaşar Sönmez ise yaralandı.

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500 BİN ÖDEDİLER

Evsiz kalan Sönmez ailesi, Daday Kaymakamlığı tarafından kendilerine tahsis edilen arsaya yardım paralarıyla ev yaptırmak için müteahhit H.İ.K. ile anlaştı. 700 bin liraya anlaşan aile toplamda 500 bin TL para ödedi.

Tek göz odada 3 kişi yaşıyor! Felaketi yaşayan aileye müteahhitten utanmaz tuzak! Anlatırken gözyaşlarına boğuldu: 1,5 yılımız böyle geçti
Başlık ResmiTek göz odada 3 kişi yaşıyor! Felaketi yaşayan aileye müteahhitten utanmaz tuzak! Anlatırken gözyaşlarına boğuldu: 1,5 yılımız böyle geçti

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Sözleşmenin üzerinden yaklaşık 1 yıl geçmesine rağmen müteahhit tarafından evin inşaatına başlanmadığını iddia eden aile, 1,5 yıldır tek odalı konteynerde yaşıyor. Sönmez ailesi, müteahhit H.İ.K. hakkında Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Tek göz odada 3 kişi yaşıyor! Felaketi yaşayan aileye müteahhitten utanmaz tuzak! Anlatırken gözyaşlarına boğuldu: 1,5 yılımız böyle geçti
Başlık ResmiTek göz odada 3 kişi yaşıyor! Felaketi yaşayan aileye müteahhitten utanmaz tuzak! Anlatırken gözyaşlarına boğuldu: 1,5 yılımız böyle geçti

TEK ODADA 5 KİŞİ YATTILAR

Gözyaşlarına boğulan Meliha Sönmez, başına gelenleri şöyle anlattı:

Bir müteahhit geldi buraya, 'camiyi yapacağım' dedi. Toplanan yardım paralarından evimizi yaptırmak için o müteahhide 500 bin TL verdik. Parayı alıp gitti, bir daha geri vermedi, evi de yapmadı. Mağdur kaldık. Konteyneri de eşimin çalıştığı iş yerinden verdiler. Sağ olsunlar, hiç arayıp sormadılar, geri de almadılar. Konteynerin içinde yaşıyoruz. Kızım ile torunum damadım çalıştığı için bizle kalıyorlardı. Damadım gelip onları aldı. Biz üç kişi konteynerde yaşıyoruz. Gidecek yerimiz yok. Tek göz odada, bu çekyatlarda 5 kişi yattık.

Tek göz odada 3 kişi yaşıyor! Felaketi yaşayan aileye müteahhitten utanmaz tuzak! Anlatırken gözyaşlarına boğuldu: 1,5 yılımız böyle geçti
Başlık ResmiTek göz odada 3 kişi yaşıyor! Felaketi yaşayan aileye müteahhitten utanmaz tuzak! Anlatırken gözyaşlarına boğuldu: 1,5 yılımız böyle geçti

“1,5 YIL GEÇTİ”

6 ay boyunca evimiz yapacak diye bekledik, yapmadı. Ondan sonra paramızı geri istedik ama vermedi. 1,5 yılımız böyle geçti” diyen Meliha Sönmez, “Daha ne kadar sürecek bilmiyoruz. Konteyneri de geri isterlerse o zaman ne yapacağımızı bilmiyorum” diye konuştu.

Tek göz odada 3 kişi yaşıyor! Felaketi yaşayan aileye müteahhitten utanmaz tuzak! Anlatırken gözyaşlarına boğuldu: 1,5 yılımız böyle geçti
Başlık ResmiTek göz odada 3 kişi yaşıyor! Felaketi yaşayan aileye müteahhitten utanmaz tuzak! Anlatırken gözyaşlarına boğuldu: 1,5 yılımız böyle geçti

“PROJE ÇİZİMİ BELİMİZİ BÜKTÜ”

Müteahhide 500 bin TL’yi en başta vermek istemediğini belirten Fuat Sönmez ise şöyle konuştu:

Bizi arabaya bindirdi, yaptığı inşaat alanlarına götürdü. Teminat olarak göstermek amacıyla iki şahitle sözleşme yaptık. Biz, 500 bin lira parayı verdik. O zamandan bu zamana kadar araziye inşaat malzemesi getirmedi. Hafriyat malzemesi duruyor, atamadık. Mimarlık ücretleri, proje çizimi belimizi büktü. Müteahhit parayı vermeyince daha da mağdur duruma düştük. İnşaata da başlayamadık. Babam, annem ve ben konteynerde kalıyoruz. Zor durumdayız.

Tek göz odada 3 kişi yaşıyor! Felaketi yaşayan aileye müteahhitten utanmaz tuzak! Anlatırken gözyaşlarına boğuldu: 1,5 yılımız böyle geçti
Başlık ResmiTek göz odada 3 kişi yaşıyor! Felaketi yaşayan aileye müteahhitten utanmaz tuzak! Anlatırken gözyaşlarına boğuldu: 1,5 yılımız böyle geçti

“BİZİ OYALAYIP DURUYOR”

Sönmez “Bizi oyalayıp duruyor. Ödemeyi sürekli erteliyor. Amcam ve babam müteahhit ile görüşmüş, 'avukata verin, alabiliyorsanız alın' demiş. Hiçbir şey yapamıyoruz. Elimde onda olan paradan başka para da kalmadı” dedi.

Tek göz odada 3 kişi yaşıyor! Felaketi yaşayan aileye müteahhitten utanmaz tuzak! Anlatırken gözyaşlarına boğuldu: 1,5 yılımız böyle geçti
Başlık ResmiTek göz odada 3 kişi yaşıyor! Felaketi yaşayan aileye müteahhitten utanmaz tuzak! Anlatırken gözyaşlarına boğuldu: 1,5 yılımız böyle geçti
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kastamonu
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