Tekirdağ'da baba ve oğlunun tartışması kanlı bitti! Öldürüp intihara kalkıştı

17 Aralık 2023 19:25 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 19:27

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tekridağ'da babasıyla tartışan genç dehşeti yaşattı ve korkunç olayda kan aktı. Olay, Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesi Nazırlar Caddesi üzerinde bulunan apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Alınan bilgilere göre eşinden ayrı olan ve yalnız yaşayan 4 çocuk babası 55 yaşındaki Nazım Başargan ile psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 25 yaşındaki oğlu Cem Başargan ile bilinmeyen bir sebepten dolayı aralarında tartışma çıktı.

BABASINI 10 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışma sırasında oğul Başargan babası Nazım Başargan'ı eline aldığı bıçakla 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Babasını öldüren Başargan, cinayeti işlediği bıçakla bileklerini keserek intihara teşebbüs etti.

İNTİHARA KALKIŞAN OĞUL GÖZALTINA ALINDI

Oğul Başargan bileklerini kesmesinin ardından 112 Acil Servis Ekiplerini arayarak babasını bıçakladığını söyleyip yardım istedi. Polis ekipleri ile birlikte olay yerine giden acil servis ekipleri Nazım Başargan'ın öldüğünü tespit ederken cinayet zanlısı hafif yaralı oğul Başargan olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınarak tedavisi yapılmak üzere önce hastaneye oradanda Yeni Mahalle Polis Karakoluna götürüldü.

Nazım Başargan'ın cenazesi ise olay yeri inceleme ekipleri ve Saray Cumhuriyet Savcısının ön incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis ekiplerinin cinayet ile ilgili soruşturması sürüyor.