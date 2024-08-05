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Tekirdağ'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

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Tekirdağ&#039;da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

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Tekirdağ Süleymanpaşa'da 3,5 büyüklüğünde korkutan bir deprem oldu. AFAD ve Kandilli depreme ilişkin verileri açıkladı.

Tekirdağ Süleymanpaşa'da 3,5 büyüklüğünde korkutan bir deprem oldu. AFAD ve Kandilli depreme ilişkin verileri açıkladı. Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden bir sene geçti. Yaşanan afette 53 binden fazla insan canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı.

Tüm yurdu afet korkusu sarmışken, deprem bölgesinden yürekleri ağza getiren haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Tekirdağ Süleymanpaşa merkezli korkutan bir deprem oldu. AFAD ve Kandilli, son dakika deprem verilerini açıkladı. 

TEKİRDAĞ 3,5 İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 3,5 şiddetinde bir deprem olduğunu duyurdu. Saat 00.34 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 14,38 kilometre derinliğinde hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremi Kuzeytepe merkezli olarak belirtirken, büyüklüğünü 3.5 olarak ölçtü. Kandilli'ye göre deprem yerin 5,1 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

Düzenleyen:  - Gündem
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