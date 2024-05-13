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Tekstil işçilerini taşıyordu, bariyerlere çarptı: 10 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tekstil işçilerini taşıyordu, bariyerlere çarptı: 10 yaralı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ordu’nun Ünye ilçesinde, tekstil işçilerini taşıyan minibüs bariyerlere çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kaza, Nuriye Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye’de bulunan özel bir tekstil firmasına ait çalışanları taşıyan Yüksel Öztürk idaresindeki 52 S 2134 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüjde bulunan bariyerlere, ardından yol kenarında kaldırıma çarparak durabildi.

Tekstil işçilerini taşıyordu, bariyerlere çarptı: 10 yaralı - 1. Resim

Kazada takla atmaktan son anda kurtulan minibüs içerisinde bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ü ilçedeki özel bir hastaneye, sürücüyle birlikte diğer yaralılar ise Ünye Devlet Hastanesine kaldırılırdı. Kaza sonrası sahil yolunda yaşanılan yoğun trafik akışı Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik tescil Büro Amirliği ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.

Tekstil işçilerini taşıyordu, bariyerlere çarptı: 10 yaralı - 2. Resim

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan, tekstil işçilerini taşıyan minibüsünün kaza anı bölgede bulunan bir güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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