Telefonu incelenen Seçil Erzan’ın dolandırdığı isimlere mesajlaşmaları ortaya çıktı! Fon vurgununun bilirkişi raporunda çarpıcı detaylar…

6 Aralık 2023 14:16 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 14:28

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Ajanslar

Futbol dünyasını sarsan ‘gizli fon’ vurgununun yankıları sürüyor. Denizbank’ın Florya şubesinde aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Fatih Terim’in kızı Buse Terim’in de bulunduğu 18 mağdurun dolandırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma devam ederken banka müdürü Seçil Erzan ve 6 şüpheli hakkında 66 yıldan 216 yıla kadar hapis cezası istendi.

Türkiye’nin gündemine oturan vurgundan çarpıcı detaylar gelmeye devam ediyor.

savcılık dosyasına giren ve şüpheli ile mağdurlar arasındaki mesajlaşmaların yer aldığı bilirkişi raporuna ulaşıldı. Raporda Erzan'ın Tanin Yılmaz ile eşi Merve Yılmaz'la konuşmaları, Diba isimli bir kişiden dua istediği konuşmalar ve Arda Turan'ın da aralarında bulunduğu bazı mağdurlarla mesajlaşmasının ekran kayıtları yer aldı. Söz konusu mesajlarda Seçil Erzan'ın kuzeni olan Tanin ve eşi Merve'nin görüşme isteklerini sürekli oyalayarak ertelediği, Erzan'ın Merve'den 300 bin dolar para bulmasını istediği görüldü.

MERVE YILMAZ'DAN PARA İSTEDİ “BENİ GÖTÜRÜRLER" DEDİ

Mesajlarda Seçil Erzan'ın Merve Yılmaz'a, “Zor durumdayım. Bana bugün 250-300 ne varsa acil bulabilir misin? 30 günlük. Yoksa patlayacağım yarın. Hiçbir çarem yok" dediği Yılmaz'ın ise Erzan'a, “Zor durumda olduğunu sen biliyorsun ama konuşmazsan ben hiçbir şey anlayamam daha da kötüsü endişem de arttırıyor. Sen hem hiçbir şey anlatmıyorsun hem de beni anlamıyorsun moduna giriyorsun. Halbuki yüz yüze gözümün içine bakarak konuşsak çok şey anlayacağız çözeceğiz. Kimden bulayım ben de zaten yok" diye cevap verdiği görüldü.

Seçil Erzan'ın bu sefer Merve Yılmaz'a “Kime güzel kazandırdıysak, Gülnur annesi" demesi üzerine Yılmaz ise “Ayy yok, bir de inan ne olduğunu anlamadığım bir sistem var orda. Ben kendi param olsa sana vereyim ama bir daha kimseyi sokmam" cevabını verdi. Konuşmanın devamında Seçil Erzan annesine kıyamadığını eğer bu parayı bulamazsa birilerinin kendisini götüreceğini söylemesi dikkat çekti. Merve Yılmaz ise konuşmanın devamında Seçil Erzan'a “Hoca ve çevresi" dediği Erzan'ın ise ben, benim çevremdeki herkesi denedim ve çıkmadı" dediği yer aldı.

KUZENİ DEFALARCA KEZ KONUM İSTEDİ SEÇİL OYALADI

Erzan'ın kuzeni Tanin Yılmaz ile konuşmaları ise şöyle:

Tanin Yılmaz: “Yeter senin dediğin hiçbir şeye inanmıyorum. Konum at geliyorum. Veya senin dükkanda bekleyeyim. Konum at bana. Neredesin ya neredesin?"

Seçil Erzan: “Almak için uğraşıyorum."

Tanin Yılmaz: “Sen daha uğraş. Birazdan senin ofiste görüşürüz. Yalancı, bir de aldım vs diyorsun."

Seçil Erzan: “Ben dışarıdayım"

Tanin Yılmaz: “Fark etmez ben beklerim orada"

Seçil Erzan: “İzinliyim, gitmeyin oraya geçemem. Alo diyeceğim."Tanin Yılmaz: “Derhal konum at bana derhal. Ya konum ya şube, sen karar ver. Para hazır mı?"

DİBA İSİMLİ BİRİNDEN DUA İSTEDİ “ÜSTLERİM ONLARDAN HABERSİZ İŞ YAPTIĞIMI FARK ETTİ" DEDİ

Yine bilirkişi rapordan yer alan bir mesajlaşmada ise Seçil Erzan'ın Diba isimli birinden zor durumda olduğu için dua istediği görüldü. O konuşmanın içeriği ise şöyle:

Seçil Erzan: “Bugün bin şükür beklediğim şey geldi ama yetmiyor biraz daha gelmesi gerekiyor abla. Bir de işte bir konuda üstlerime bilgi vermem gereken bir konu vardı vermedim. Onlar da fark etti bir de onu çözmem gerekiyor şimdi. Konu çok önemli bu işlerle bağlantılı. Ordan bir sıkıntı çıkarsa her şey patlar. İnsanlıktan çıktım artık"

Diba: “Allah'ım zorunlu olaya çevirsin. İnşallah hayırlısıyla sonlandırsın yarın bilgi veremez misin üstlerine."Seçil Erzan: “Onlara bir şey vermem gerekiyor fark ettiler onlardan habersiz iş yaptığımı. Olayı büyütürlerse çok kötü olur."

Diba: “Sence büyütürler mi?"

Seçil Erzan: “Bilmiyorum"

Diba: “tamam canım benim bu akşam ona da okuyalım ben elimden geleni yapacağım sen merak etme."

ARDA TURAN MESAJLAŞMASININ EKRAN KAYITLARI ÇIKTI ORTAYA

Ayrıca aynı bilirkişi raporunda Seçil Erzan'ın başka mağdurlarla mesajlaşmasının ise ekran görüntüleri yer aldı. Ekran görüntüsü bulunan mesajlaşmalardan biri de ünlü futbolcu Arda Turan'a ait.

Mesajlaşmada Arda Turan'ın Seçil Erzan'a “Seçil ne yaptın bana, bunu nasıl yaparsın? Beni insanlara nasıl rezil edersin? Senin için gittim borçlar istedim. Sözler verdim hiçbirini tutamıyorum. Bana bunu yapacağın ne yaptım ben. İnsanların gözünde ne hale düştü" dediği Seçil Erzan'ın ise "Ne desen haklısın şu an çok ama çok özür dilerim" diye karşılık verdiği görüldü.