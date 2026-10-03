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Telefonundaki görüntü için ne dedi? Ferdi Karadoruk’un savunması ortaya çıktı

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Telefonundaki görüntü için ne dedi? Ferdi Karadoruk’un savunması ortaya çıktı
Başlık ResmiTelefonundaki görüntü için ne dedi? Ferdi Karadoruk’un savunması ortaya çıktı

Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturmada adı geçen TFFHGD İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, çocuk müstehcenliği suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Karadoruk kendini "Telefonuma bilgim dışında video geldi" sözleriyle savundu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik yürüttüğü soruşturmanın dijital inceleme aşamasında dikkat çeken bir rapor hazırlanmıştı.

Dosyaya giren raporda, TFFHGD İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk’un kullandığı GSM hattıyla doğrulanan WhatsApp hesabından çocukların kullanıldığı müstehcen bir video dosyasının yüklendiği yönündeki tespitlere yer verilmişti.

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TUTUKLANDI

Yaşananların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Ferdi Karadoruk tutuklandı.

Telefonundaki görüntü için ne dedi? Ferdi Karadoruk’un savunması ortaya çıktı
Başlık ResmiTelefonundaki görüntü için ne dedi? Ferdi Karadoruk’un savunması ortaya çıktı

KENDİNİ BU SÖZLERLE SAVUNDU

Karadoruk, kollukta verdiği ifadesini tekrar ettiğini belirterek, "Söz konusu video benim telefonuma WhatsApp’tan gelmiştir, bilgim dahilinde gelmemiştir. Telefon bu videoyu algıladığında da kendisini kapatmıştır. Bunun üzerine kendim savcılığa giderek bu durumda suç duyurusunda bulundum. Videonun nereden geldiğini bilmiyorum, suçsuzum. Serbest bırakılmamı talep ederim" dedi.

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BİLİRKİŞİ RAPORU DİKKATE ALINDI

İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği kararında, Karadoruk hakkında tutuklama tedbirinin uygulanabilmesi için kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delil ve olguların bulunduğu belirtildi.

Telefonundaki görüntü için ne dedi? Ferdi Karadoruk’un savunması ortaya çıktı
Başlık ResmiTelefonundaki görüntü için ne dedi? Ferdi Karadoruk’un savunması ortaya çıktı

Kararda, dosyada yer alan dijital materyaller ile bilirkişi raporunun birlikte değerlendirildiği ifade edildi. Şüphelinin kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesi ile delilleri yok etme, gizleme ya da değiştirme ihtimali de tutuklama gerekçeleri arasında gösterildi.

Atılı suçun üst sınırı, niteliği ve mevcut delil durumu da değerlendirilerek adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağı ve beklenen faydayı sağlamayacağı kanaatine varan hakimlik, Karadoruk’un serbest bırakılması veya adli kontrol uygulanması yönündeki talepleri reddederek tutuklanmasına karar verdi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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