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Spor

TFF'den yeni MHK için ilk açıklama: Hakem atamalarını yapacak isimler belli oldu

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TFF'den yeni MHK için ilk açıklama: Hakem atamalarını yapacak isimler belli oldu
Başlık ResmiTFF'den yeni MHK için ilk açıklama: Hakem atamalarını yapacak isimler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması ve MHK 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin hakkında adli kontrol kararı verilmesi sonrası 6, 7 ve 8 Ekim'de oynanacak Türkiye Kupası maçlarının hakem atamalarına yönelik açıklama yaptı.

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TFF, yeni MHK atama süreci tamamlanıncaya kadar, 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının hakem atamalarının; MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ile MHK üyeleri Ali Zağlı, Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin tarafından gerçekleştirileceğini duyurdu.

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TFF'den yapılan hakem atama sürecine dair ilk açıklama şöyle:
"Kamuoyuna yansıyan ve devam eden adli süreç kapsamında, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Ferhat Gündoğdu'nun tutuklandığı, Merkez Hakem Kurulu 4. Bölge Sorumlusu Sayın Sebahattin Şahin'in ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldığı bilgisi kamuoyuna açıklanmıştır.

Bu gelişmeler doğrultusunda, yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

Yeni Merkez Hakem Kurulu'nun atama süreci tamamlanıncaya kadar, 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının hakem atamaları; Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Sayın Hikmet Öksüzoğlu ile Merkez Hakem Kurulu üyeleri Sayın Ali Zağlı, Sayın Kamil Abitoğlu, Sayın İbrahim Çınar ve Sayın Ziya Çetin tarafından gerçekleştirilecektir.

Yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve üyelerinin atanmasına ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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