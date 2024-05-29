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TEM birbirine girdi, kilometrelerce kuyruk oluştu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
TEM birbirine girdi, kilometrelerce kuyruk oluştu
Kaza, Tem Otoyolu, Trafik Kazası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

TEM Otoyolu'nun Düzce geçişinde kontrolden çıkan çift dorseli tır devrildi. Kazanın ardından uzun araç kuyruklarının oluştuğu otoyolun İstanbul istikameti, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından trafiğe açıldı.

Kaza, TEM Otoyolu Gümüşova rampalar mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan İstanbul istikametine seyir halinde olan Muhammet S. idaresindeki kargo yüklü çift dorseli tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde Gümüşova rampalar mevkisinde devrildi.

TEM birbirine girdi, kilometrelerce kuyruk oluştu - 1. Resim

Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından devrilen tır kaldırılarak, yol trafiğe açıldı.

Kaza sebebiyle oluşan kilometrelerce araç kuyruğu havadan drone ile de görüntülendi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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