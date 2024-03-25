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Haberler > Gündem > TEM'i kilitleyen kaza! İki araca çarpıp takla attı

TEM'i kilitleyen kaza! İki araca çarpıp takla attı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, iki otomobile çarparak takla attı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafikte yoğunluk oluştu.

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii Ankara istikametinde saat 10.30 sıralarında kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda seyreden bir otomobil sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil sürücüsü aynı yönde giden iki otomobile daha çarparak takla attı.

TEM'i kilitleyen kaza! İki araca çarpıp takla attı - 1. Resim

Kazada, takla atan otomobil içindeki sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tutarken, Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapanınca yoğunluk oluştu. Kapanan şeritler nedeniyle Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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