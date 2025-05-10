Terör belası nihayet bitiyor! Türkiye ayağındaki 45 yıllık prangadan kurtuluyor

Terör örgütü PKK, Öcalan’ın çağrısından 70 gün sonra kongresini topladığını, alınan kararların yakında açıklanacağını duyurdu. Terörsüz Türkiye’ye bir adım daha yaklaşıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim’de Meclis’te yaptığı çağrısıyla başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da “Terörsüz Türkiye” tanımı ile açıkladığı hedefte dönüm noktasına gelindi. DEM Parti’nin İmralı’daki görüşmeleri, siyasi partilerle temas trafiğinin ardından teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın terör örgütüne yönelik fesih çağrısı sonrası kongrenin toplandığı bildirildi. Kongresini 5-7 Mayıs tarihinde topladığını duyuran terör örgütünün açıklamasında “Alınan karar, bilgi ve belgeler yakın zamanda paylaşılacaktır. Tarihî öneme sahip bir karar alındı” denildi.

TEKNİK İLETİŞİM SAĞLANDI

Söz konusu açıklamanın ardından İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan “Zor bir kongre oldu. Henüz takvim belli değil. Günlerdir beklediğimiz bir şeydi. Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek. Hepimize hayırlı olsun. Sırrı Başkan’ımın görmesini çok arzu ederdim. Sıra elbette ki demokratikleşme alanında adımların atılmasında” dedi. Buldan, Öcalan’ın kongreye katılımının olup olmadığına dair “Muhtemelen teknik bir iletişim sağlanmıştır” ifadesini kullandı.

KARDEŞLİĞİN YENİ ŞAFAĞI

MYK’sını toplayan DEM Parti ise “kardeşliğin yeni şafağı” açıklamasında bulundu. Barışa bir adım daha yaklaşıldığını, ortak geleceğin inşa edileceğinin belirtildiği açıklamada “Toplumsal barışın inşası için Meclis’in önünde duran tarihsel görev, hiçbir siyasi hesabın gölgesinde kalamayacak kadar mukaddestir. Bu tarihî adımı kalıcı barışa dönüştürecek yasal-kurumsal zemini birlikte kurmak, şu an en temel sorumluluğumuzdur” denildi.

YASAL DÜZENLEME YAPILACAK

Terör örgütünden yapılacak bir fesih açıklaması sonrasında bir dizi yasal değişiklikler gerçekleştirilmesi planlanıyor. DEM Parti, siyasi partileri ziyaretlerinde de sık sık hasta hükümlülerin kalan cezalarını dışarıda tamamlamalarına yönelik taleplerini gündeme getiriyordu. Bu çerçevede, yeni infaz paketi ile cezaevinde hayatını tek başına idame ettiremeyen yaşlı ve hasta hükümlülerin kalan cezalarını ‘konutta infaz’ uygulaması ile tamamlamaları için mevcut uygulamalarda esnemeye gidileceği ifade ediliyor. Hasta hükümlülerle ilgili terörden ceza alanların kalan cezalarının konutta infaz kolaylığından yararlanmayacağına yönelik bir sınırlama bulunmuyor. Buna Adli Tıp Kurumu ile Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu karar veriyor. Belki gözlem kurullarının alacağı kararlarda esnek olabilmelerine yönelik bazı adımların atılabileceği belirtiliyor. Cezaevlerindeki gözlem kurulları sağlık raporu olmasına rağmen, hükümlünün cezaevindeki hal ve tutumu nedeniyle şartlı salıverme hükümlerinin uygulanmasına olumlu görüş bildirmediği belirtilirken, yapılacak yeni düzenleme ile şartlı salıvermede sağlık raporunun yeterli olması, ayrıca kapalı cezaevinden açık cezaevine ayrılacak hükümlülerin ‘Gelişim puanlamasındaki’ şartların esnetilmesinin amaçlandığı ifade ediliyor.

BU DEFA FARKLI

Güvenlik kaynakları “Terörsüz Türkiye” sürecinin geçmişte yürütülenlerden farklı olduğunu, önceliğin terör örgütü tarafından fesih kararının açıklanması olduğuna dikkat çekiyor. Terör örgütünün kendisini tüm unsurlarıyla feshettiğini açıklamadan bir sonraki aşamaya geçilemeyeceğine işaret eden kaynaklar, bu kararın alınmasının ardından silah bırakma sürecinin başlayacağını ifade etti. Güvenlik kaynakları, silah bırakma konusuna ilişkin tüm hazırlıkların yapıldığını belirtirken, AK Parti ve devletin ilgili birimleri tarafından ise önümüzdeki sürece ilişkin atılacak adımlara yönelik bir taslak program hazırlandığı kaydedildi. Bir süredir hukuki konularda atılacak adımlara ilişkin çalışmalar yapıldığı kaydedilirken, teröristbaşı Öcalan’ın İmralı’dan çıkarılmasına ilişkin hiçbir değerlendirmenin olmadığı belirtildi.