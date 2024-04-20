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Terör örgütü PKK'nın kritik ismine kelepçe! Almanya'dan geldi havalimanında yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

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Terör örgütü PKK/KCK'nın Almanya Köln/Troisdorf sorumlusu 'Zeynel' kod adlı Mürsel Durmaz, Almanya'dan uçakla geldiği İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yakalandı. Gözaltına alınan terörist tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Almanya Köln/Troisdorf sorumlusu olarak faaliyet yürüten "Zeynel" kod adlı Mürsel Durmaz'ın, Almanya'dan uçakla İstanbul'a geleceği belirlendi.

HAVALİMANINDA GÖZALTI

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, örgütün Avrupa alanındaki eylem ve etkinliklerinde aktif olarak yer aldığı tespit edilen Durmaz'ı, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına aldı.

Terör örgütü PKK'nın kritik ismine kelepçe! Almanya'dan geldi havalimanında yakalandı - 1. Resim

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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