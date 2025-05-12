Terör örgütünün fesih kararı sonrası dikkat çeken sözler: Yeni bir inşa süreci

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, terör örgütü PKK'nın kendilerini feshettiklerini ilan etmesi ile ilgili "Bu sadece bir fesih kararı değil, yeni bir inşa süreci." açıklamasını yaptı.

Terör örgütü PKK kongresini toplayıp kendilerini feshettiklerini duyurdu. Terör örgütünün fesih kararı ile ilgili DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MYK toplantısı öncesinde "Kongre, Türkiye’ye hayırlı olsun. Artık demokratik Türkiye’yi inşa etmemek için herhangi bir gerekçe kalmadı. Umarım bu süreci barışla taçlandırırız" ifadelerini kullanmıştı.

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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise MYK toplantısı arasında fesih kararı ile ilgili yaptığı açıklamada "Bu sadece bir fesih kararı değil, yeni bir inşa süreci." dedi.

"Son 50 yılda derin toplumsal yaralar açan bir sorunun çözümünde yeni bir sayfanın açıldığına tanıklık ediyoruz." diyen Doğan, "Bir dönem kapanıyor, yeni ve umut dolu bir dönemin ise kapısı aralanıyor. Hepimiz için aralanıyor. PKK bugün silahlara veda ettiğini duyurdu. Bu büyük fırsatı heba etmemeliyiz. Keşke dememeliyiz, iyi ki yaptık demeliyiz." ifadelerini kullandı.

Fesih kararının ardından iktidar kanadından gelen açıklamaları memnuniyetle karşıladıklarını belirten Doğan, "Yapılan ilk açıklamalar olumlu açıklamalar. Ancak tabi önümüzdeki günleri ve bundan sonrasını birlikte izleyeceğiz." diye konuştu.

Ayşegül Doğan sözlerine şöyle devam etti: