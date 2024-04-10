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Terörist Mehmet Kopal Fransa'da yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Gündem Haberleri  / Ajanslar

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet Kopal, yürütülen çalışmalar sonucunda sınır dışı kararı alınması sağlanarak dün Fransa'dan Türkiye'ye getirilmiştir" denildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), terör örgütü PKK/KCK üyesi Mehmet Kopal'ın Fransa'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet Kopal, EGM İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda sınır dışı kararı alınması sağlanarak 9 Nisan'da Fransa'dan Türkiye'ye getirilmiştir.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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