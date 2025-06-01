Terörsüz Türkiye hedefi! Yılmaz "Şu anda çok önemli bir aşamadayız" diyerek süreci anlattı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı programda Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili "Şu anda yeni ve çok önemli bir aşamadayız. An itibarıyla bu aşama olması gerektiği gibi mecrasında yürüyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kanal 7 televizyonu canlı yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Bir soru üzerine, "Terörsüz Türkiye" sürecinin, ülkenin geleceği ve "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun hayata geçirilmesi için çok önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, Türkiye'nin küresel düzeyde çok daha etkin bir güç haline gelmesi gerektiğini söyledi.

"ŞU ANDA ÇOK ÖNEMLİ BİR AŞAMADAYIZ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sürece yönelik yaptığı çağrı sonucu yeni bir atmosfer oluştuğunu ifade eden Yılmaz, "Şu anda yeni ve çok önemli bir aşamadayız. An itibarıyla bu aşama olması gerektiği gibi mecrasında yürüyor. Herhangi bir aksama, duraksama söz konusu değil. Şu anda en önemli gündemimiz, bu silahların fiilen sahada bırakılması, örgütün feshinin uygulamaya geçmesi ve bunun da çeşitli mekanizmalarla takip edilerek teyit edilmesi. Bunu da yapacak kurumlarımız belli." diye konuştu.

Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin uzun yıllardır terörün gölgesinde yaşamak durumunda kaldığını belirterek şunları söyledi:

"Terör nedeniyle demokratik standartlarımızda aksamalar, kısıtlar yaşadık. Kalkınma, ekonomik süreçlerimiz terörden çok darbe yedi. Şimdi, 'Kalıcı olarak bu ağırlıktan Türkiye kurtulsun, birlik içerisinde bütün farklılıklara saygının gösterildiği, demokratik standartların yükseldiği, kalkınma standartlarının yükseldiği bir ortamda güçlü bir şekilde yolumuza devam edelim' diyoruz. Birtakım emperyalist, dış güçlerin bizi birbirimize düşürme, çatıştırma ve bunun üzerinden bölgeyi ve kaynaklarını da kontrol etme planlarını boşa çıkartalım istiyoruz."

10. YARGI PAKETİ

Kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'yle ilgili soruyu cevaplayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bir cezasızlık algısı var toplumda. Belli suçlarda da vatandaşlarımız haklı, 2 yıl ceza alıyor ama bir gün bile cezaevine girmiyor. En azından belli bir süre bir cezaevine girmesi caydırıcılık açısından çok daha etkili olur diye inandığımız için bu düzenlemeler yapılıyor. Trafikle ilgili çok ciddi düzenlemeler var. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve hastalar için infaz kanunlarında çok önemli düzenlemeler yapılıyor. Kapsamlı bir paketten bahsediyoruz ve olumlu adımlar olduğunu ifade edebiliriz."

Yılmaz, başka bir soru üzerine terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının "herhangi bir şarta bağlı olmadığını" dile getirerek, "Silahlar bırakıldığında, teyit edildiğinde bu Türkiye'de yepyeni bir demokratik atmosfer doğuracaktır. Terörün gölgesinden kurtulmuş siyasette, başta DEM Parti başta olmak üzere birçok parti her türlü konuda fikirlerini ortaya koyacaktır." görüşünü savundu.

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"TÜRKİYE ARTIK SİVİL BİR ANAYASAYI HAK EDİYOR"

Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin de Yılmaz, anayasa konusunun uzun yıllar Türkiye'nin gündeminde olduğunu, Türkiye'nin bu konuyu artık başarması gerektiğini dile getirdi. Türkiye'nin, şu anda askeri darbelerden sonra oluşan anayasalarla yönetilen bir ülke olduğunu anımsatan Yılmaz, "Türkiye, artık sivil bir anayasayı hak ediyor. Darbe dönemlerinde hazırlanmış bir anayasanın utancından kurtulmayı hak ediyor. Uluslararası anlamda da içeride de bu bence çok önemli." dedi.

Anayasanın sadece bir partinin, bir grubun, bir kesimin işi olmadığını belirten Yılmaz, anayasanın toplumsal mutabakat olması nedeniyle en geniş toplumsal kesimlerin desteğiyle yapılması gerektiğinin altını çizdi. Anayasa Komisyonu olarak kendi çalışma yöntemlerini belirleyeceklerini aktaran Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalışmalarımız bayram sonrasında daha yoğunlaşacak. Oturup sadece kendi içimizde konuşarak bu çalışmaları sürdürmeyeceğiz. Bu bir heyet, siyasi olarak, hukuki olarak genel anlamda bu sürece vaziyet edecek bir heyet. Türkiye'nin de bir birikimi var. Bugüne kadar yapılmış çok çeşitli çalışmalar var. Hepsini değerlendireceğiz. Elimizden geldiğince bütün bu girdileri önümüze koyarak istişarelerle, teknik çalışmalarla bu süreci devam ettireceğiz. Ana muhalefet başta olmak üzere diğer partilerden de aynı çabayı bekliyoruz."

Yılmaz, Anayasa Komisyonu ekibinin ağırlıklı olarak hukukçulardan oluştuğunu, heyetin içerisinde siyasetçilerin de yer aldığını hatırlattı.