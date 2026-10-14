Ters kelepçeli görüntüler sonrası soruşturma! Başsavcılık resen harekete geçti

Kahramanmaraş'ta DEAŞ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Sadi Yüksel ve beraberindeki şüphelilerin adliyeye ters kelepçeyle ve enselerine bastırılarak getirilmelerine ilişkin soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı, uygulamanın yanı sıra fotoğrafların izinsiz çekilerek servis edilmesini de incelemeye aldı.

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Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sadi Yüksel ve beraberindeki şüphelilerin adliyeye getiriliş şekliyle ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, genel soruşturma usullerine aykırı olduğu belirtilen uygulamalar nedeniyle kamu görevlileri ve diğer ilgililer hakkında resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

GÖRÜNTÜLER KAMUOYUNDA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Sadi Yüksel ve beraberindeki şüphelilerin gözaltına alınarak adliyeye getirildiği anlara ait görüntüler kamuoyunda tepkiye neden olmuştu. Başsavcılık, şüphelilerin adliyeye getiriliş sürecindeki uygulamaların yanı sıra fotoğrafların izinsiz şekilde çekilmesi ve paylaşılmasıyla ilgili de inceleme yürütüyor.

SORUMLULARIN TESPİT EDİLMESİ AMAÇLANIYOR

Başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu uygulamalarda ve görüntülerin çekilip servis edilmesinde sorumluluğu bulunan kişilerin tespit edilmesi hedefleniyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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