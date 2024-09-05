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THY'nin İstanbul-Taipei seferini yapan uçağı türbülansa girdi: 6 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Taipei seferini yapan uçak türbülansa girdi. Korku dolu anlar nedeniyle 4 yolcu, 2 kabin ekibi olmak üzere 6 kişi hafif yaralandı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün gece saatlerinde İstanbul'dan kalkış yapan ve Tayvan'ın başkenti Taipei'ye giden uçağın inişine 2 saat kala olumsuz hava koşulları nedeniyle türbülansa maruz kaldığını açıkladı.

6 KİŞİ YARALANDI

Uçağın sorunsuz bir şekilde Taipei Songshan Havalimanı'na iniş yaptığını belirten Üstün, olayda 4'ü yolcu 2'si uçuş ekibinden 6 kişinin hafif yaralandığını belirterek, şunları kaydetti: "TK24 sefer sayılı İstanbul-Taipei uçuşumuzu icra eden TC-JJE kuyruk kodlu uçağımız, Taipei meydana yaklaşık 2 saat mesafede olumsuz hava koşullarına (türbülans) maruz kalmıştır. 214 yolcumuz ve 17 kişilik uçuş ekibimizin bulunduğu uçağımızda, türbülans nedeniyle 4 yolcumuz ve 2 kabin personelimiz hafif şekilde yaralanmıştır.

Uçağımız Taipei meydana inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirmiş olup, sağlık ekipleri uçağı karşılamış ve gerçekleştirilen ilk müdahaleye göre ciddi bir bulguya rastlanmamıştır. Ayrıca 2 yolcumuz talepleri doğrultusunda hastaneye sevk edilmiştir. Uçuş ve yolcu güvenliğini her zaman ön planda tutan Türk Hava Yolları, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duymaktadır. Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumu yakından takip edilmektedir."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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