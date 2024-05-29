TikTok akımı can alacaktı! Okullarda 'boğaz sıkma' oyunu oynadı elmacık kemiği kırıldı

Düzenleyen: Çağla Çağlar 29 Mayıs 2024 10:01 - Güncelleme: 29 Mayıs 2024 10:31 - Güncelleme:

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TikTok'taki "Chroming Challange", "Boat Jumping", "ölüm çelmesi ve "challenge" gibi ölümle sonuçlanan akımlara bir yenisi daha eklendi. Çocuklar arasında yayılan 'boğaz sıkma' oyunu bir öğrenciyi az daha canından edecekti. Sosyal medyada yayılan görüntülerde boğazı sıkılan çocuk nefessiz kalarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan çocuğun elmacık kemiğinin kırıldığı öğrenildi.