TikTok akımı can alacaktı! Okullarda 'boğaz sıkma' oyunu oynadı elmacık kemiği kırıldı
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TikTok'taki "Chroming Challange", "Boat Jumping", "ölüm çelmesi ve "challenge" gibi ölümle sonuçlanan akımlara bir yenisi daha eklendi. Çocuklar arasında yayılan 'boğaz sıkma' oyunu bir öğrenciyi az daha canından edecekti. Sosyal medyada yayılan görüntülerde boğazı sıkılan çocuk nefessiz kalarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan çocuğun elmacık kemiğinin kırıldığı öğrenildi.
TikTok sosyal medya platformu, tehlikeli akımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle gençler arasında yayılan akımlar arasında en son 'ölüm çelmesi' haberlere konu olmuştu.
Antalya'da yaşayan 17 yaşındaki genç bir kız arkadaşlarının yaptığı ölüm çelmesi şakasının sonrasında omurgasında kırık oluşması sonucu 1 ay boyunca çelik korseyle yatağa mahkum kalmıştı.
Yine İngiltere'de TikTok'ta gördüğü 'Chroming Challange' (zehirli kimyasal soluma) trendine uymak isteyen 11 yaşındaki Tommie-Lee Gracie Billington hayatını kaybetmişti.
YENİ TEHLİKE: BOĞAZ SIKMA
Gençler arasında bu kez 'boğaz sıkma' oyunu oynanmaya başladı.
İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki bir ortaokulda kaydedildiği belirtilen görüntülerde çocuklar boğaz sıkma oyunu oynarken görüntülendi. Sınıfta bir çocuk, arkadan arkadaşının boğazına sarılıp nefessiz bırakana kadar sıktı. Boğazı sıkılan çocuk kısa süre sonra nefessiz kalarak yere yığıldı.
ELMACIK KEMİĞİ KIRILDI
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde boğazı sıkılan çocuğun son yapılan müdahaleyle kurtarıldığı belirtildi. Görüntüleri X'ten paylaşan "İstanbul'da Havadis" sayfası, çocuğun hastanede tedavi altına alındığını, elmacık kemiğinin kırıldığını aktardı.
Oyunun amacı ise akıllara durgunluk verdi. Buna göre boğazı sıkılan çocuk nefessiz kalması durumunda masaya elini vuruyor, boğazını sıkan çocuk ise onu bırakıyor.