2 ay önce gözaltına alınan TikTok fenomeni Cansum- Sinan Kaya çifti, bir skandal yayın daha yaptı. Yeni doğum yapan fenomen doğum öncesi ve sonrası dakikalarca süren canlı yayınlar açtı, takipçilerinden gelen hediyeleri kabul etti. Fenomen dinlenmek yerine taburcu olduktan sonra da yayınlarını sürdürdü.

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Skandallar zincirinin baş halkası TikTok’un olaylı fenomen çifti Cansum- Sinan Kaya yine ‘Pes’ dedirten bir olaya imza attı. Eylül ayında ‘Ailem Güvende’ operasyonunda gözaltına alınan, canlı yayında bıçakla birbirlerine giren, haklarında soruşturma açılan çift bu kez doğum videosu ile tepki topladı.

DOĞUMDAN SANİYELER SONRA YAYIN AÇTI

Fenomen Cansum Kaya, doğum yaptıktan saniyeler sonra sosyal medyada canlı yayın açtı, tüm anları saniye saniye takipçileriyle paylaştı. Hastane ortamına saygı duyulmadan yapılan yayını ise 100 bini aşkın kişi izledi.

Sinan- Cansum Kaya

HEDİYE YAĞDI

Gözyaşlarına boğulan fenomene takipçilerinden hediye yağdı, eşi Sinan Kaya ise “Bebiş geliyor” diyerek bebeğin doğum sonrası odaya getirildiği anları kayda aldı. Doğum öncesi ve doğum sonrası anların yayınlandığı o anlar binlerce kişiyle paylaşıldı. Yeni doğum yapan fenomen, taburcu olduktan sonra da bu yayınlara gün aşırı devam etti.

TikTok’ta skandal yayın! Fenomen Cansum Kaya doğumdan çıktı, yayına koştu

🟥EYLÜLDE GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Türkiye genelinde eylül ayında başlatılan "Ailem Güvende" operasyonları kapsamında İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan fenomenler arasında Cansu- Sinan Kaya çifti de yer almıştı.

Şüphelilerin, aile yapısına aykırı içerikler ürettikleri ve söz konusu yayınlar üzerinden dijital gelir elde etmek amacıyla birlikte hareket ettikleri tespit edilmişti. Bu platformlarda canlı yayın yapan bazı şüphelilerin; kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet içerikli paylaşımlar yaptıkları belirlenmişti.

TikTok’ta skandal yayın! Fenomen Cansum Kaya doğumdan çıktı, yayına koştu

BIÇAKLA BİRBİRLERİNE GİRMİŞLERDİ

Skandallarıyla TikTok’ta sık sık gündeme gelen çift daha önce de canlı yayında birbirlerine girmişti. Bıçakla tehditler savuran fenomene, Sinan Kaya’nın “Beni mi öldüreceksin, kes lan boğazımı” dediği duyulmuştu.

Fenomen Çağlayan Yıldırım

🟥FENOMENİ CANLI YAYINDA SİLAHLA VURMUŞTU

Cansum Kaya Kasım 2024'te Ankara Sincan'da aralarında husumet bulunan fenomen Çağlayan Yıldırım’ı canlı yayın sırasında tabancayla bacağından vurmuş, tutuklanmıştı. Yıldırım yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Hakkında silahlı kavga ve yaralama suçlamalarıyla hapis istemiyle dava açılan fenomen, geçen yıl tahliye edilmişti.

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