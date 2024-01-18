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    Tır kontrolden çıktı, 25 ton yollara döküldü

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Afyonkarahisar’da direksiyon hakimiyeti kaybedilmesi sonucu tır kontrolden çıktı. Orta refüje devrilen tırdaki 25 ton toz şeker çevreye dağıldı.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kaza, Emirdağ -Çifteler arasındaki karayolunda meydana geldi.

    Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen TIR sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

    Tır kontrolden çıktı, 25 ton yollara döküldü

    Araç ardından orta refüje girip devrildi. Kazada TIR'ın dorsesindeki yaklaşık 25 ton toz şeker çevreye dağıldı. Olayda, çevreye dağılan şekerlerin bir kısmının paketleri açılarak ziyan oldu.

    Kazada yaralanan TIR sürücüsü ile yanında bulunan şahıs çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi.

    Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

    Tır kontrolden çıktı, 25 ton yollara döküldü

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    TırKaza
    Haberler > Gündem > Tır kontrolden çıktı, 25 ton yollara döküldü
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