Tır otomobili biçti, bir aile yok oldu! Katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Hatay Dörtyol'da bir tır ile otomobil çarpıştı, korkunç kazada aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti. Katliam gibi kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi mevkiinde bugün meydana gelen kaza yürekleri dağladı. Şükrü K. idaresindeki tır, karşı şeride geçerek Mehmet Dönmez yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

FECİ KAZADA BİR AİLE YOK OLDU

Çarpışma sonrası otomobilde bulunan Mehmet Sönmez, Zeliha Sönmez, Eray Sönmez, Ecrin Sönmez, Zeki Kara, Döndü Kara hayatını kaybetti.

Kazada ölen Mehmet ve Zeliha’nın karı-koca olduğu, Eray ile Ecrin Sönmez’in de çiftin evlatları olduğu öğrenildi. Öte yandan, kazada ölen Zeki Kara’nın Zeliha Sönmez’in babası, Döndü Kara’nın da annesi olduğu ortaya çıktı.

Hayatını kaybeden vatandaşların cansız bedenleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Aileden geriye kalan Melek Su Sönmez’in hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Feci kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Kan donduran görüntülerde; otomobille tırın kafa kafaya çarpıştığı görüldü.