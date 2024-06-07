Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 3 yaralı

Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 3 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tokat&#039;ta otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 3 yaralı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat Turhal'da kara yolunda seyir halinde olan bir otomobil, henüz bilinmeyen nedenle şarampole devrildi. Kazada, araç içerisinde bulunan 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Mecit Görel (46) idaresindeki otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Arzupınar köyü yakınlarında şarampole devrildi. Rüşan Görel (57), Suzan Görel (55) ve Yeliz İlhan (27) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Levent Görel (18) ve Ecrin İlhan (5) ise Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail askerleri ev basıp Filistinli çocuğu kaçırdı! Paylaştıkları video da şarkı da mide bulandırıcıAlkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! Zar zor durabildi, bir kişi son anda kurtuldu: O anlar kamerada
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kayıp doktor Deniz Toman’dan acı haber: Cansız bedeni bulundu - GündemKayıp doktor Deniz Toman’dan acı haber: Cansız bedeni bulunduGenç kadının kıyafet isyanı viral oldu: Elbiselerin ya böbrek kısmı açık ya da yırtmacı var - GündemGenç kadının kıyafet isyanı viral olduGündem Gazze! Hakan Fidan: Netanyahu ateşle oynamaya devam ediyor - Gündem"Filistin BM'ye tam üye olacak"Şanlıurfa'da 1 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı - GündemBir mahalle karantina altına alındı4 gündür kayıp olan Sedef Güler bulundu! Büyükçekmece denizinden çıkarılan ceset meğerse... - GündemHalıya sarılmış ve ayakları bağlanmış halde...5 çocuk babası belediye işçisi feci kazada canından oldu - Gündem5 çocuk babasıydı, feci kazada canından oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...