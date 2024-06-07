Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 3 yaralı

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 7 Haziran 2024 16:24 - Güncelleme: 7 Haziran 2024 16:27 - Güncelleme:

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Tokat Turhal'da kara yolunda seyir halinde olan bir otomobil, henüz bilinmeyen nedenle şarampole devrildi. Kazada, araç içerisinde bulunan 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.