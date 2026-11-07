Torbacılara 5 ilde darbe! Çok sayıda uyuşturucu taciri tutuklandı
İstanbul merkezli 5 ilde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 82 kişi tutuklandı. Operasyonlarda yüksek miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.
İstanbul merkezli 5 ilde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 88 şüpheliden 82'si tutuklandı.
5 İLDE EŞ ZAMANLI HAREKETE GEÇİLDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, megakent merkezli Kayseri, Giresun, Bursa ve Erzincan illerinde sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda 88 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 416,28 gram uyuşturucu madde, 65 uyuşturucu hap, 43 uyuşturucu madde içeren peçete ile suç unsuru malzemeler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 82'si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 6'sı adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.