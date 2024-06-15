Trafiğin iki tekerlekli “serseri" mayınları... Motosikletli süvariler kural tanımıyor!

Trafik kurallarına uymayan çoğu motosiklet sürücüsü, yollarda potansiyel kaza olarak dolaşıyor. Kaldırımları yola çeviren motorcular, trafik ışığı ve ters yol da dinlemiyor. Motorcular ise kendilerini görmeyen sürücülerden şikâyetçi...

Motosiklet, yaya geçidinde bir kişinin ölümüne neden oldu: O anlar kamerada

Motosiklet, yaya geçidinde bir kişinin ölümüne neden oldu: O anlar kamerada

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Bir süredir herkesin düşündüğü ama bireysel olarak dile getirdiği “motosikletçi terörü” İstanbul Kadıköy’de karşıdan karşıya geçen kadına çarpan motosikletliyle bir kez daha gündeme geldi... Büyük tepki çeken kaza, motosiklet sürücüleri ile vatandaşları yine karşı karşıya getirdi. Motosiklet kullanıcıları trafikte görünmediklerini savunurken, sürücü ve yayalar ise yaşanan kazanın ilk olmadığını ve çift teker terörünün hızla büyüdüğünü ifade ediyor. Rakamlar ise yaya ve sürücülerin haklı olduğunu ortaya koyuyor. En fazla ehliyetsiz kullanım, en çok ceza alan grup ve ölüm sayısı en hızlı artan kesimin motosiklet kullanıcıları olduğu görülüyor. Motosiklet kullanıcıları da otomobil sürücülerinin kendilerini görmezden geldiğini ifade ediyor.

BİSİKLET GİBİ KULLANILIYOR

Yol güvenliği ve ileri sürüş teknikleri uzmanı Selim Korkmaz “Motosiklet kullanım sayısı arttıkça kaza oranları da yükseliyor. Özellikle pandemi sonrası yollardaki motosiklet sayısı iki katına çıktı. Otomobil alamayanlar da bu alana yöneldi. Gençler arasında da popüler bir ulaşım aracı hâline geldi. Eskiden motosiklet kullanmak dikkat isteyen bir durumdu. Çünkü otomobile göre daha güvensiz…

Ancak şimdilerde bisikletten farkı kalmadı. Ucuz motosikletler piyasaysa girince birçok kişi sahip oldu ve eğitimsiz şekilde yola çıktı. Bunlar da kazalara davetiye çıkardı” dedi.

Bu ulaşım aracının kullanım yaşının da düştüğüne dikkat çeken Korkmaz “18-23 yaş aralığında ciddi bir talep var.

Delikanlı diye tabir edeceğimiz bu yaş grubu da, hız ve kurallara uymama oranı daha fazla artıyor. Hem trafiği hem de kendilerini riske atıyorlar. Bir kere şunu iyi anlamak lazım, yayalar trafikte her zaman geçiş üstünlüğüne sahiptir. Ancak motosiklet kullanıcıları yaya geçitlerinden, kaldırımlardan hatta yaya köprülerinden bile geçiyor. Çabuk ve hızlı olmaları sebebiyle geçiş üstünlüğünün kendilerinde olduğunu sanıyorlar. Bu yaşananlar ancak cezaların artması ile çözülebilir” dedi.

5,5 MİLYONU GEÇTİ

2002 yılında Türkiye’de bir milyon motosiklet trafiğe kayıtlıydı. Bu sayı 2016 yılında 3 milyona ulaştı. 2021’de 3,74 milyon olan motosiklet sayısı 2022’de 4,14 milyona, 2023 yılında 5 milyon 79’a, bugün itibarıyla ise 5,5 milyona yaklaştı. Motosiklet kullanımın artmasında en büyük sebep olarak; pandemiden dolayı kargo ve kurye sektörünün hızla büyümesi ve araba fiyatlarındaki artış sebebiyle alıcıların motosiklete kayması gösteriliyor. Çin markalarının ucuz motosiklet satışı da kullanımı artıran bir diğer unsur olarak öne çıkıyor.

TÜİK verilerine göre; motosiklet sürücüleri 2023’te trafik kazalarında yaralanan 350 bin 855 kişiden 79 bin 902’sini oluşturdu. Öte yandan 2023 yılında ölümlü veya yaralamalı kazaların yüzde 38’ine motosikletlilerin karıştığı görülüyor. Bütün araçlarda ehliyetsiz kullanım oranı en fazla motosiklette görülüyor. Yapılan araştırmalara göre otomobil sürücülerinde ehliyetsiz kullanım oranı ortalama yüzde 10 iken, motosiklet kullanıcılarında bu oran yüzde 20’leri geçiyor.