Trafik polisi kaçan sürücüyü konuşarak ikna etti: Beni dinle, kazanacaksın

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Mayıs 2024 14:08 - Güncelleme: 12 Mayıs 2024 14:27 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada plakası olmadığı için polisten kaçan motosiklet sürücü ile trafik polisi arasında geçen konuşma gündem oldu. Polisin konuşarak ikna ettiği sürücünün, en sonunda "Al motor senin olsun canın sağ olsun" sözleri ise dikkat çekti.