Trafik polisi kaçan sürücüyü konuşarak ikna etti: Beni dinle, kazanacaksın
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Sosyal medyada plakası olmadığı için polisten kaçan motosiklet sürücü ile trafik polisi arasında geçen konuşma gündem oldu. Polisin konuşarak ikna ettiği sürücünün, en sonunda "Al motor senin olsun canın sağ olsun" sözleri ise dikkat çekti.
Sosyal medyada yayılan trajikomik olayda, bir motosiklet sürücü plakası olmadığı için trafik polisinden kaçmaya başladı. Sürücü ilerlerken trafik polisi konuşarak durmaya ikna etti.
Trafik polisinin "Beni dinle kazanacaksın emin ol. Vallahi bak kaçma, kaçarsan ilerde ekibe yolu kestiririm. Sen bekle hırlı mısın hırsız mısın göreyim. Bekle yardımcı olacağım güzel kardeşim" sözlerinin ardından duran sürücü "Abi korkutuyorsunuz" ifadelerini kullandı.
"AL MOTOR SENİN OLSUN"
Sürücüye cevap veren polis ise "Ne korkutuyorsunuz oğlum, sen plakasız geziyorsun, kaçıyorsun. Hırsız mısın yani?" şeklinde konuştu.
"Ehliyetin yoksa yok" diyen polise karşılık motosikletinden inen sürücü "Al motor senin olsun canın sağ olsun" dedi.
O anlar ise sosyal medyada gündem oldu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi