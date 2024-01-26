lrak’ın kuzeyine operasyon! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), lrak’ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TERÖR YUVALARINA KİLİT VURMAYA DEVAM
MSB’den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
“Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.
Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam edecek."
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı