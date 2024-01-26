lrak’ın kuzeyine operasyon! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), lrak’ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TERÖR YUVALARINA KİLİT VURMAYA DEVAM

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam edecek."