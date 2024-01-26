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    • lrak’ın kuzeyine operasyon! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Terör, PKK, TSK, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), lrak’ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    TERÖR YUVALARINA KİLİT VURMAYA DEVAM

    MSB’den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

    “Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

    Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam edecek."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    TerörPKKTSK
    Haberler > Gündem > lrak’ın kuzeyine operasyon! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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