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TSK'dan uzman ve sözleşmeli er-erbaşlara yeni kurallar! Borç düşkününe sözleşme yok

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TSK&#039;dan uzman ve sözleşmeli er-erbaşlara yeni kurallar! Borç düşkününe sözleşme yok
Tsk, Anayasa Mahkemesi, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AYM’nin, yönetmelikle düzenlendiği için iptal ettiği kurallar kanunla belirlenecek. İçki ve kumara düşkün olanlar ile utanç verici fiillerde bulunanların TSK ile ilişiği kesilecek. İntihara teşebbüs ile borçlanmaya düşkün olanların sözleşmeleri feshedilecek.

HABER MERKEZİ / ANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde sözleşmeli er ve erbaş ile uzman erbaş olarak istihdam edilenlere yeni kurallar geliyor. Anayasa Mahkemesinin daha önce yönetmelikle düzenlendiği için iptal ettiği kurallar kanunla belirlenecek. AK Parti’nin teklifinde bu kapsamda, sözleşmeli er ve erbaşlar ile uzman erbaşların sözleşmelerinin hangi hallerde feshedileceği yeniden düzenleniyor.

AK Parti’nin TBMM’ye sunduğu kanun teklifinde, sözleşmeli ve uzman erbaşların sözleşmenin imzalanmasından sonra ilk beş aylık intibak dönemi içerisinde göreve intibak edemeyenler ve görevde başarısız olanlar ile hangi hâllerde sözleşmelerinin feshedileceği belirleniyor. Buna göre, harekât, operasyon, iç güvenlik, hudut ve kolluk/asayiş görevleri ile kadro görevinin gereklerini yerine getirmede yetersizlik veya isteksizlik göstererek vazifeyi yahut birliğin emniyetini tehlikeye düşürenler veya görevin yapılmasını aksatanlar başarısız sayılacak ve sözleşmeleri feshedilecek.

Sözleşmeli er ve erbaşlar ile uzman erbaşların ‘Kendilerinden istifade edilememe hâllerinin’ neler olduğu da teklifte yer alıyor. Buna göre, mücbir sebepler hariç gelirinin çok üstünde borçlanmaya düşkün olan ve bu borçlarını ödememeyi alışkanlık hâline getirenlerin sözleşmeleri feshedilecek. Görevine, sosyal ve aile yaşantısına zarar verecek derecede menfaatine, içkiye, kumara düşkün olanlar veya TSK’nın itibarını sarsacak şekilde yüz kızartıcı, utanç verici veya toplumun genel ahlak yapısına aykırı fiillerde bulunanların da TSK ile ilişiği kesilecek. Devletin, TSK’nın, Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik Komutanlığının manevi şahsiyetine zarar verecek nitelikte suç veya disiplinsizlik teşkil eden tutum, davranış veya fiillerde bulunmak da sözleşmenin fesih nedenleri arasında sayılıyor.

UYUŞTURUCU ALIŞKANLIĞI

İntihara teşebbüs eden, kendisini veya bir başkasını kasten hizmete yaramayacak hâle getiren ve getirtenlerin sözleşmeleri feshedilecek. Teklif ile uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri yapan veya kullanan, bunların yapılmasına, kullanılmasına, saklanmasına, nakledilmesine, yakalanacağı sırada ortadan kaldırılmasına, satılmasına veya satın alınmasına aracı olan, kullanılmasını kolaylaştıran ya da özendirenler, mazeretsiz olarak bir sözleşme yılı içinde toplam yedi gün ve daha uzun süre göreve gelmeyenlerin de sözleşmeleri sonlandırılacak.

TAZMİNAT ARTIRILIYOR

Sağlık durumu sebebiyle harp okulundan çıkarılanlar hariç, diğer nedenler ile çıkarılanlara, devlet tarafından yapılan masraflar, sarf tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için kanuni faizi ile birlikte hesaplanan tutar iki katı olarak ödettirilecek. Harp okullarında öğrenim gören öğrencilerden, disiplinsizlik nedeniyle askerî öğrencilikten çıkarılmasına karar verilenler ise dört katı tutarında tazminat ödeyecek. Aynı kurallar Astsubay Meslek Yüksek Okulları için de geçerli olacak.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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