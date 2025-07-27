Tüm zamanların rekoru geldi, Orhan Şen gün vererek uyardı: Dışarı çıkmayın!

Meteoroloji 27 Temmuz 2025 hava durumu tahminlerini açıkladı. Rekor kıran sıcaklıklar iç kesimler 1 ila 3 derece daha artacak. Prof. Dr. Orhan Şen yarını işaret ederek 'dışarı çıkmayın' derken, Meteoroloji'nin sitesinde 5 günlük harita paylaşıldı. İşte detaylar...

Son dakika Meteoroloji haberi: Yurt genelinde son haftalardaki etkili olan sıcaklıklar bugün daha da artacak, sıcaklık çoğu kentte yeniden 40 dereceyi aşacak. Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığını açıklayan Meteoroloji il il uyardı. Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen ise muhtemel sağanak için gün verdi. İşte detaylar...

SICAKLIK 27 İLDE 40 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor. Yurt genelinde dün termometreler, 27 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.

Yurt genelinde en yüksek sıcaklık 48,9 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde ölçüldü.

Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Türkiye'nin Avrupa'nın birçok bölgesinden daha sıcak olduğu belirtildi.

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TÜM ZAMANLARIN SICAKLIK REKORU KIRILDI

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 25 Temmuz'da 50,5 dereceyle tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığını bildirdi. Ayrıca aynı gün ölçüm yapılan merkezlerin 132'sinde ise tüm zamanların en yüksek temmuz ayı sıcaklık değerlerinin kaydedildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, en son kırılan sıcaklık değerinin 15 Ağustos 2023 tarihinde 49,5 derece ile Eskişehir Sarıcakaya'da ölçüldüğü belirtildi.

YARINA DİKKAT! DIŞARI ÇIKMAYIN

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye’nin şu anda Avrupa’nın en sıcak ülkesi olduğunu söyledi. Yeni dalganın özellikle İç Anadolu, Ege ve Akdeniz’in kuzey kesimlerinde etkili olacağını söyleyen Şen, yeni uyarılarda bulundu.

CNN Türk'e konuşan Prof. Dr. Şen, "Pazartesiden itibaren Ankara'da sıcaklık 41-42 dereceye çıkabilir, hatta 43 dereceyi bulabilir. Bu nedenle özellikle pazartesi, salı ve çarşamba günleri Ankaralıların mümkünse dışarı çıkmaması gerekiyor" dedi.

Ankara dışında Konya, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Çankırı ve Yozgat gibi şehirlerde de benzer sıcaklık seviyelerinin görüleceği ifade edildi.

Orhan Şen, rüzgar etkisinin azalmasıyla Antalya'daki sıcaklıkların 44-45 derecelerden daha düşük seviyelere ineceğini belirtirken, İstanbul’da sıcaklığın 35 dereceye kadar çıkacağını söyledi.

Ayrıca, çarşamba ve perşembe günleri Marmara’nın batısında bulutlanma görülebileceği ve yerel yağışların oluşabileceği ifade edildi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Ağrı ile Van’ın kuzeydoğusunun yerel gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacak ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İşte bölge bölge, il il 5 günlük hava durumu tahminleri...