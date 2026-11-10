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Tunceli'de acı haber! Trafik kazasında yaralanan özel harekat polisi hayatını kaybetti

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Tunceli'de acı haber! Trafik kazasında yaralanan özel harekat polisi hayatını kaybetti
Başlık ResmiTunceli'de acı haber! Trafik kazasında yaralanan özel harekat polisi hayatını kaybetti

Tunceli'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ahmet Sefa Beyarslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tunceli Valiliği, Sarı Saltuk Viyadüğü'nde yaşanan kazanın ardından Beyarslan'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.

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Tunceli'de meydana gelen trafik kazasından acı haber geldi. Tunceli-Elazığ kara yolunda yaşanan kazada yaralanan özel harekat polisi Ahmet Sefa Beyarslan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KAZA SARI SALTUK VİYADÜĞÜ'NDE MEYDANA GELDİ

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre kaza, 9 Kasım'da saat 20.49 sıralarında Tunceli-Elazığ kara yolundaki Sarı Saltuk Viyadüğü'nde meydana geldi.

Tek taraflı trafik kazasında, araçta yolcu olarak bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ahmet Sefa Beyarslan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı polis memuruna ilk müdahaleyi yaptı.

Tunceli'de acı haber! Trafik kazasında yaralanan özel harekat polisi hayatını kaybetti
Başlık ResmiTunceli'de acı haber! Trafik kazasında yaralanan özel harekat polisi hayatını kaybetti

HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Beyarslan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Tunceli Valiliğinin açıklamasında, "Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan polis memuru Beyarslan, saat 21.45 sıralarında yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kazanın meydana geliş nedenine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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