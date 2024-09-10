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Tunceli'de şehit olan Orhan Burak Büyükçaylı'nın adını oğlu yaşatacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tunceli'de şehit olan Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi acı haberi alınca sancıları arttı. Doğum yaparak dünyaya bir erkek bebek getiren acılı eş, oğluna şehit kocasının adını koydu.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında devrilen zırhlı araçta şehit düşen Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Gizem Büyükçaylı, Balıkesir Şehir Hastanesinde doğum yaptı.

Tunceli'de şehit olan Orhan Burak Büyükçaylı'nın adını oğlu yaşatacak - 1. Resim

BEBEĞE ŞEHİT BABASININ ADI VERİLDİ

Orhan Burak Büyükçaylı şehit olduktan sonra eşi Gizem Büyükçaylı doğum yaptı. Şehit olduktan sonra baba olan Orhan Burak Büyükçaylı Türkiye'de milyonları hüzünlendirdi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, doğum sonrası aileyi ve bebeği ziyaret etmişti. Vali Ustaoğlu yaptığı açıklamada, "Kızımızı ziyaret ettik, çok sağlıklı bir erkek çocuğu dünyaya getirmiş." demişti.

Şehit babasının ölüm gününde doğan bebeğe “Orhan Kağan” adı verildi.

Tunceli'de şehit olan Orhan Burak Büyükçaylı'nın adını oğlu yaşatacak - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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