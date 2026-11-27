Gürcistan’da oynanan Beşiktaş -Hapoel Beer-Sheva maçında yaşanan kriz sonrasında Rize'de birçok turizm firması Gürcistan turlarını iptal ederken, iş adamları da Batum'daki fuara katılmama kararı aldı. “Bunu bize yapan kapı komşumuz, haliyle bu bizi çok üzdü” değerlendirmesi yapan turizmciler, turları bir süre daha durduracaklarını belirtti.

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Gürcistan'ın Batum kentinde dün akşam oynanan Beşiktaş maçında Gürcistan polisinin Türk taraftarlara uyguladığı orantısız güce tepkiler üst üste gelirken, bir tepki de Rize'deki turizm firmalarından geldi.

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TURLAR İPTAL EDİLDİ

Rize'de birçok firma, Gürcistan turlarını iptal etme kararı alarak boykot başlattı. Rize Ticaret ve Sanayi Odası ise 4-6 Aralık tarihleri arasında Batum şehrinde yapılması planlanan ticari fuara katılmama kararı aldı.

Turizmde ‘Gürcistan’ çatlağı! Turlar iptal edildi, fuarlara katılmayacaklar: Bize bunu yapan kapı komşumuz, üzüldük

“BUNU YAPAN KAPI KOMŞUMUZ”

Yurt içi ve yurt dışı turlarla hizmet veren turizmci Mahmut Arslan, şöyle konuştu:

Dün akşam bizim de misafirlerimiz turla Gürcistan'daydılar, Batum'daydılar. Tura gönderdik onları. Haliyle Beşiktaş'ımızı, Türkiye'mizi desteklemek için oradaydık, Batum'daydık. Ama dün akşam gördüğümüz bu tepki, Türk'e karşı yapılan bu davranış, tutum gerçekten bizleri çok üzdü. Çünkü bunu bize yapan sınır ötemiz, kapı komşumuz, herkesin akrabalıklarının olduğu bir yer. Haliyle bu bizi çok üzdü.

Turizmde ‘Gürcistan’ çatlağı! Turlar iptal edildi, fuarlara katılmayacaklar: Bize bunu yapan kapı komşumuz, üzüldük

BİRER BİRER İPTAL ETTİLER

Arslan, yaşanan olaylar nedeniyle Batum turlarının tamamını iptal ettiklerini söyledi:

İnsanlar güzeli desteklerken, kötüyü de göstererek birbirine örnek olması gerektiğini düşünerek tam turların dolu olduğu, yılbaşı serüveninin olduğu bir zamanda kötülüğü göz önüne çıkarmak için bizler Vaveyla Turizm olarak bütün Gürcistan turlarımızı durdurma kararı aldık.

Turizmde ‘Gürcistan’ çatlağı! Turlar iptal edildi, fuarlara katılmayacaklar: Bize bunu yapan kapı komşumuz, üzüldük

"TAMAMINI DURDURDUK”

Turizm işletmecisi Kerem Kaçkar ise “Hem Filistin'e farkındalık oluşturup destek olmak için hem de dünkü yaşanan olayları protesto etmek için bir boykot. Tüm Gürcistan turlarımızı durdurduk. Beşiktaş taraftarına yapılan şiddet, polis tarafından uygulanan olaylar nedeniyle tüm turlarımızı durdurduk. Gürcistan turlarımızın hepsini; Batum, Tiflis tamamını durdurma kararı aldık" dedi.

Turizmde ‘Gürcistan’ çatlağı! Turlar iptal edildi, fuarlara katılmayacaklar: Bize bunu yapan kapı komşumuz, üzüldük

FUARA DA KATILMAYACAKLAR

Öte yandan Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Arif Mete de Gürcistan'ın Batum şehrinde gerçekleşecek fuara katılmama kararı aldıklarını ifade etti. Tur şirketleriyle de görüştüklerini ve tepki amaçlı Gürcistan'a gerçekleşecek turların birçok şirket tarafından iptal edildiğini ve edilmeye de devam edileceğini söyledi.

“SPORUN RENGİ VE TARAFTARI ÖNEMLİ DEĞİL”

Mete, "Batum'daki fuara Rize Ticaret Odası'nı temsilen yönetim kurulu ve meclis başkanımızla beraber gidecektik. Batum'daki polislerin seyircimize yaptığı müdahaleden dolayı bu sabah aldığımız yönetim kurulu kararıyla toplantıya katılmama kararı aldık. Batum'a gidecek olan diğer turizm acentelerimizle de görüştük. Onlar da birçok seyahatlerini iptal edeceklerini dile getirdiler. Burada şu anda sporun rengi ve taraftarı önemli değildir. Önemli olan Türkiye'nin birlik bütünlük içinde hareket etmesidir.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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