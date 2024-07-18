Türk bayrağından rahatsız olan Yunan şarkıcı konsere çıkmadı! Lal Denizli ve Mustafa Varank birbirine girdi

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, dün akşam konser için ilçeye gelen Yunan şarkıcı Despina Vandi'nin sahnede Türk bayrağı olduğu için sahneye çıkmayacağını açıkladı. Konu gündem olurken Mustafa Varank Denizli'ye "Makamınıza oturttuğunuz köpeğe sorsanız, o bile “Türk Eğitim Vakfı” için düzenlenen bağış gecesine “Yunan” sanatçı çıkarılmaması gerektiğini size söylerdi." dedi. İkili arasında sert bir polemik yaşandı.

İzmir’in Çeşme ilçesine konser için gelen Yunan şarkıcı Despina Vandi, sahnedeki Türk bayraklarını görünce konserini iptal etti. Gelişmeyi Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli duyururken, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank açıklama yaptı.

VARANK'TAN DENİZLİ'YE TEPKİ

Denizli'ye tepki gösteren Varank, "Makamınıza oturttuğunuz köpeğe sorsanız, o bile “Türk Eğitim Vakfı” için düzenlenen bağış gecesine “Yunan” sanatçı çıkarılmaması gerektiğini size söylerdi. Ama siz önce Milli değerlerimize saldıranlara sahne verdiniz, sonra hamasete sarılıp marşlar okudunuz. Klasik CHP." dedi.

LAL DENİZLİ: KÖPEĞİM SİZDEN MANTIKLI DAVRANIŞLARA SAHİP

Bu eleştiriye ağır bir cevap veren Denizli ise, paylaşımında şunları söyledi: "Sayın Varank, sizin yönetim anlayışınızda kurumların kendi özgür fikirlerine ve programlarına saygı göstermek gibi bir gelenek olmadığından Çeşme’de düzenlenen bir yardım konserinde, Türk Eğitim Vakfı’na ait organizasyonda yine sanatçı tercihinin kendilerine ait olabileceği aklınıza bile gelmemiştir.

Evet BAYRAK ve ATATÜRK, sadece biz CHP’lilerin değil 85 milyonun kırmızı çizgisidir ve milli değerlerimizi şanlarına yakışır şekilde korumak da biz CHP’lilerin en iyi bildiği şeydir. Sizin aksinize biz bunu hamaset için değil; Onları ilelebet koruma amacıyla hareket ederiz. Belediye Başkanı olduğumdan bu yana hiçbir söylem, iddia ve gereksiz yaklaşıma cevap vermedim, bundan sonra da bu tavrım aynen devam edecek.

Lakin sizin gibi bu ülkede “bakanlık” yapmış bir kişinin, sırf CHP’ye muhalefet etmek için değerlerimizi ayak altına almak isteyenlerle bile nasıl yan yana gelebileceğinizi tüm milletimiz görsün diye cevap veriyorum. Bu arada, köpeğim konuşmuyor malum öyle bir genetik özelliği bulunmuyor fakat emin olun sadece hareketleriyle bile sizden daha mantıklı davranışlara sahip. Şükür"

"BELKİ DE KOLTUĞU KÖPEK DOSTUNUZA DEVRETMELİSİNİZ"

Varank ise Denizli'ye cevap verdiği son paylaşımında "Sayın başkan; köpeğiniz ile hangi usulde iletişim kurduğunuz bizi ilgilendirmez ama içeriğinin sizden bağımsız olduğunu iddia ettiğiniz konsere destek verip afişine logonuzu koyarken de danışabilirdiniz. Belki de görevi kalıcı olarak köpek dostunuza devretmeyi düşünmelisiniz." ifadelerini kullandı.