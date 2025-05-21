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Türk bayrağını yakacaktı, son anda engellendi! Gerçeği öğrenince...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da refüje asılı olan Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, olayı gören bir kadın tarafından son anda engellendi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahsın yüzde 50 engelli olduğu öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs, cadde üzerinde orta refüjde bulunan Türk bayrağını yakmaya çalıştı.

YÜZDE 50 ENGELLİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

O anlar saniye saniye amatör kameraya yansırken, durumu fark eden bir vatandaş ise şahsı engelledi. Yaşanan olay sonrası Bursa İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucu şahsın M.Ç. olduğu tespit edildi. M.Ç.'nin yüzde 50 engelli olduğu anlaşıldı. M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Türk bayrağını yakacaktı, son anda engellendi! Gerçeği öğrenince... - 1. Resim

BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Olay sonra Bursa Valiliği yaptığı açıklamada, "20.05.2025 Salı günü sosyal medyada yer alan videoda bir şahsın ilimiz Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde Türk bayrağımızı yakmaya çalıştığı görüntülerle ilgili olarak; İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda M.Ç. olduğu tespit edilen şüpheli şahıs yakalanmış, şahsın üzerinde bulunan engelli kimlik kartında yüzde 50 engelli olduğu ibaresi görülmüştür. Konu ile ilgili adli tahkikata başlanmış olup, şahıs 21.05.2025 tarihinde adli mercilere sevk edilecektir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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