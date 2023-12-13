Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Videolar
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Gündem > Türk Büyükelçiliği önünde patlama!

    Türk Büyükelçiliği önünde patlama!

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Kırgizistan, Patlama, Türk Büyükelçiliği

    Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türkiye Büyükelçiliği'nin önünde büyük bir patlama gerçekleşti.

    Kırgizistan'ın başkenti Bişkek'te Türk Büyükelçiliği'nin yakınında bulunan bir araçta patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölge güvenlik çemberine alındı.

    Henüz nedeni bilinmeyen patlama büyükelçilik binasının hemen yakınında yaşanması nedeniyle dikkat çekti.

    Olaydan ilk gelen görüntülerde bir araçtan dumanların yükseldiği, itfaiye ekiplerinin yanan aracı söndürmeye çalıştığı görüldü.

    Patlamada can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Olayın nedenine ilişkin Kırgısiztan makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...