Türk Büyükelçiliği önünde patlama!

13 Aralık 2023 17:20 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 17:46

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kırgizistan'ın başkenti Bişkek'te Türk Büyükelçiliği'nin yakınında bulunan bir araçta patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölge güvenlik çemberine alındı.

Henüz nedeni bilinmeyen patlama büyükelçilik binasının hemen yakınında yaşanması nedeniyle dikkat çekti.

Olaydan ilk gelen görüntülerde bir araçtan dumanların yükseldiği, itfaiye ekiplerinin yanan aracı söndürmeye çalıştığı görüldü.

Patlamada can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Olayın nedenine ilişkin Kırgısiztan makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.