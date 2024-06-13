Türk halkı Filistin meselesine nasıl bakıyor? Areda Survey'den çarpıcı anket
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılarla gündeme yeniden gelen Filistin meselesine Türk halkı nasıl bakıyor? Areda Survey bu soruya yaptığı kamuoyu araştırmasıyla cevap aradı. Yapılan araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
Filistin toprakları İsrail tarafından işgal altında tutulmaya devam ediyor. Uzun yıllardır abluka altındaki Gazze topraklarında 7 Ekim'de başlatılan sistematik katliam, 8 aydır sürüyor. İsrail'in acımasız saldırılarında aralarında kadın ve çocuklar başta olmak olmak üzere 37 bin Filistinli hayatını kaybetti. Filistinlilerin yerinden olduğu savaşta, binlerce kişiden hala haber alınamıyor.
İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı en çok ses çıkaran ülkelerin başında Türkiye geldi. Peki Türkiye Filistin'e gönderilecek Barış Gücü'ne katılmalı mı? İsrail'in Türkiye topraklarında gözü var mı? Türk halkı Filistin için savaşa katılır mı? Areda Survey, Türk halkının Filistin meselesine nasıl baktığına ilişkin çarpıcı bir araştırmaya imza attı. İşte araştırmadan sonuçlar...
KUDÜS İSRAİL'İN DEĞİL FİLİSTİN'İN BAŞKENTİ
Kudüs’ü, Filistin’in başkenti olarak görüyor musunuz?
Evet: 83.7
Hayır: 16.3
TÜRK HALKI KUDÜS İÇİN SAVAŞMAYA HAZIR
İhtiyaç olması durumunda gönüllü olarak Filistin (Kudüs / Mescid-i Aksa) için savaşır mısınız?
Evet: 55.9
Hayır: 44.1
Türkiye Kudüs’ü korumak için İslam ülkelerinin kuracağı bir barış gücüne katılmalı mı?
Evet: 82.4
Hayır: 17.6
İSRAİL'İN TÜRKİYE'NİN TORPAKLARINDA GÖZÜ VAR
İsrail’in Türkiye’nin topraklarında gözü var mı?
Evet: 81.6
Hayır: 18.4
TÜRK HALKI BOYKOTA KATILDI MI?
Türk halkı İsrail'e karşı boykota katıldı mı?
Evet: 60.3
Hayır: 39.7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin / İsrail arasındaki savaşa yönelik süreç yönetimini (diplomatik temaslar, açıklamalar) nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet: 67.7
Hayır: 32.3
BM'NİN YERİNE YENİ BİR YAPIYA İHTİYAÇ VAR
Sizce dünya barışını ve dünyada adaleti sağlamak için Birleşmiş Millet dışında yeni bir yapıya gerek var mı?
Evet: 80,7
Hayır: 19,3
Kaynak: Türkiye Gazetesi